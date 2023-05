Figuras del deporte balear condenan los insultos racistas a Vinicius: «No tiene que volver a pasar»

El deporte balear no es ajeno a todo el terremoto provocado por los insultos racistas a Vinicius en Mestalla. La mayoría de los encuestados por Ultima Hora consideran «inadmisible» los hechos sucedidos el pasado domingo y piden más mano dura para combatir a los culpables.

Pep Sansó, presidente de la Federació Futbol de les Illes Balears

Sansó lamenta que «los comportamientos racistas y xenófobos, son una forma de violencia que no puede tolerarse en el deporte, ni en el conjunto de la sociedad». «Toda aquellas personas que adopten una actitud racista, que fomenten la discriminación o inculquen comportamientos violentos, deben ser denunciadas, para que entre todos podamos luchar contra este problema que daña el deporte y el día a día de la sociedad», critica el presidente. «Clubs, dirigentes del deporte y administraciones públicas debemos trabajar de forma conjunta para erradicar todo tipo de violencia del deporte y, especialmente, los comportamientos racistas y xenófobos».

Carlos Martínez, del Platges de Calvià

El entrenador lamenta que se haya convertido en «costumbre» poder insultar en los campos de fútbol y reclama que los infractores sean expulsados de forma inmediata de los campos. «Más allá de los incidentes racistas, que son muy graves, la problemática es la normalidad en la que se insulta tanto en el fútbol base como en el amateur o el profesional a los árbitros, a los rivales o a los entrenadores y algún día se tiene que parar», aprecia el técnico, que reflexiona que en ningún otro ámbito se insulta a alguien que desempeña su trabajo. «Cualquiera que falte al respeto hay que expulsarlo del campo y que la gente sepa que en el fútbol como en el teatro, el cine u otros deportes se va ver un espectáculo y no a desahogarse», comenta.

Adrián Garrido, jugador del Andratx

El delantero considera que en el caso de Vinicius «se mezcla el tema de la actitud del jugador, que también tiene cosas reprochables y a mejorar, con el racismo». «Es intolerable y desproporcionado lo que pasó en Mestalla. Una cosa es lo que sucede en el terreno de juego que se puede corregir y lo otro es cometer delitos mediante insultos», reflexiona al mismo tiempo que reclama «imponer medidas más duras para que todo aquel que vaya a cometer estos actos se lo piense por las consecuencias». «Es algo muy complicado erradicar, pero si se quiere hacer énfasis en esta problemática hay que tomar medidas y solucionarlo con una sanción económica para el club me parece insuficiente», apunta el internacional por Guinea Ecuatorial.

Juanjo Talens, presidente de la Federació de Bàsquet

Expresa «su condena absoluta a cualquier manifestación que vaya en contra de los valores del deporte y a los derechos humanos». «Tenemos que dar pasos y tomar acciones para que no pase más. El deporte tiene que estar protegido para que cualquier conducta discriminatoria quede fuera del ámbito deportivo», insiste. La solución, aunque compleja, pasa para Talens «por la educación y la formación de las personas y no solo de los que forman parte pasiva, también los que dirigimos o gestionamos federaciones o clubes debemos tener una formación básica para implantar políticas». Además, también subraya que hace falta una «revisión de los protocolos». «No puede ser que sólo se actúe ante la reiteración de insultos racistas ¿por qué en el ámbito penal se actúa y en el deporte sólo cuando hay reiteración? No se puede permitir y debemos tomar una política de tolerancia cero porque es incompatible en un ambiente de formación o de deporte», remarca Talens, que desde febrero de 2022 es tutor certificado del Consejo de Europa en el programa Deporte y Derechos Humanos.

Jaume Pujol, presidente de la Unió de Penyes del Real Mallorca

Pujol considera que los insultos hacia Vinicius se producen porque «es un provocador». «Todo lo que tiene de bueno, que lo es y mucho, lo tiene de creído y la gente actúa así porque en el campo es un provocador», explica Pujol, que recuerda que los pitos o lo insultos van hacia él cuando el Real Madrid tiene más jugadores negros en su plantilla. «Siempre hay individuos que pierden la cabeza, pero en los insultos son por su comportamiento no por su raza», comenta mientras apunta que «no creo que haya racismo en el fútbol que en otros deportes».

José Tirado, director general del Mallorca Palma

Califica como «un día triste para el deporte y la sociedad» lo sucedido en Mestalla. «Nosotros hemos sido un club que ha vivido cosas así y son episodios que no logras entender. Todos tenemos que reflexionar porque el deporte es pasión, valores e ilusión y que aún en 2023 pasen estas cosas me deja muy triste», apunta Tirado, que considera que el Palma Futsal siempre ha sido «un ejemplo de compromiso» en este aspecto tal como evidenció recientemente en un encuentro en Son Gotleu en sintonía con la UEFA para potenciar la igualdad. «Creo que tenemos que dar un paso adelante jugadores, clubes, dirigentes e instituciones para decir basta ya y que no vuelva a pasar», concluye.

Tomaz, del Palma Futsal

El cierre brasileño opina que Vinicius o cualquier jugador «te puede gustar más o menos, pero lo del último partido ha pasado la raya». «Mucha gente lo hace para enfadar al jugador, pero se pasan y a día de hoy no se puede explicar que sigan pasando estas cosas», observa. «No estuvieron bien y seguramente tendrían que haber parado el partido para enfriar y calmar los ánimos», razona uno de los capitanes del conjunto de Ciutat, que entiende que son «situaciones difíciles de manejar» y se muestra muy de acuerdo con las opiniones expresadas por Carlo Ancelotti. «Estas atrocidades siguen pasando.

No llega a ser una cuestión de racismo en un principio porque se busca sacar al rival del partido, pero lo acaba siendo. Hay gente que vive en el siglo pasado y lo importante es concienciar en erradicar estos comportamientos porque muchos niños acuden a las gradas y pueden tomar un mal ejemplo», argumenta. Tomaz celebra que muchas figuras mediáticas de su país se hayan implicado en la lucha contra el racismo y subraya que lo más preocupante es que «seguro que Vinicius como persona lo está pasando fatal porque es muy duro»