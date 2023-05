El líder del PP, Alberto Nuñez Feijóo, ha asegurado este martes, tras los insultos racistas recibidos el domingo por Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid durante el partido de LaLiga Santander contra el Valencia, disputado este domingo en Mestalla, que España no es un país racista. Tras asegurar que el deporte y el racismo son «absolutamente incompatibles», ha criticado que «algunas personas» intenten lanzar una «imagen distorsionada».

Así se ha pronunciado en un coloquio sobre educación, valores y liderazgo con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y el entrenador de tenis Toni Nadal, que se ha celebrado en la Ciudad de la Raqueta de Madrid y se producirá a menos de seis días de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Al arrancar el coloquio, en el que ha realizado las preguntas el regidor madrileño, Feijóo ha señalado que lo primero que tenía que decir «de una forma clara», «contundente» y «sin ningún tipo de matiz» es que «el deporte y el racismo son absolutamente incompatibles».

«España no es un país racista en ningún caso y que el deporte es educación y la educación es lo contrario del racismo», ha proclamado justo dos días después de los insultos a Vinícius en Mestalla. La Fiscalía de Valencia ya investiga lo ocurrido como un presunto delito de odio tras los gritos de «mono» dirigidos al delantero madridista. El jefe de la oposición ha señalado que hay que ser «muy claro y muy contundente» cuando hay «algunas personas, muy pocas», que «intentan dar una imagen distorsionada» tanto de la ciudad de Valencia como de cualquier otra.

Toni Nadal: «La sociedad se tiene que basar en la educación»

Nadal ha afirmado que una sociedad «se tiene que basar casi exclusivamente en la educación» y ha añadido que en la vida es «mucho más fácil progresar» y «tener éxito» si se cuenta con una buena formación.

A su entender, es «más fácil ganar Roland Garros si eres un tipo bien educado». Es más, el entrenador de tenis ha señalado que él ha podido comprobar que «la gente más feliz normalmente es la que es mejor persona». El PP ha elegido para este acto a Toni Nadal, que forma parte de la nueva fundación del partido, 'Reformismo 21' que se presentó públicamente en marzo-- y que considera un «ejemplo de deportividad y valores».

Feijóo, que ha agradecido a Nadal que haya aceptado formar parte de la fundación del PP 'Reformismo21' que se presentó en marzo, ha coincidido con él en que «la educación es la piedra angular sobre la que descansa cualquier sociedad» y ha subrayado que la educación y deporte están relacionados.

«Un país con un nivel de educativo alto es un país que funciona bien», ha agregado, para recordar que como presidente de Galicia aportó «por la formación profesional y por disminuir el fracaso», así como «incrementar el ranking en compresión lectora» y «en matemáticas». «Y la tercera pata fue la formación profesional. Y es que en Galicia hay más gente estudiando formación profesional que bachillerato», ha apostillado. Según Feijóo, la educación «es lo fundamental en una sociedad» porque «hay cosas que no se pueden comprar». «El conocimiento no se puede comprar, no se puede heredar», ha proclamado, para poner en valor el mérito y el esfuerzo.