El Real Mallorca ha ganado al Celta de Vigo gracias al gol de Amath a los veinte minutos de partido. Un triunfo vital que deja al equipo balear en decimoprimera posición con 37 puntos y a diez de la zona de descenso, que marca el Valencia con 27. El conjunto bermellón disputó un encuentro muy serio y durante el segundo tiempo llevó a cabo un enorme ejercicio de supervivencia para mantener le orden en defensa y no renunciar a inquietar en el campo rival.

En la primera parte el Mallorca firmó un partido completo, más que digno. El once mallorquín llegó por momentos a jugar mejor con balón que sin él, se sentía cómodo proponiendo fútbol y visitando el campo del Celta. Kang In Lee, el mejor ayer sobre el terreno de juego, focalizó los planes ofensivos de un equipo valiente y atrevido, dos conceptos que cuando se unen suelen terminar creando problemas al rival.

Posiblemente el equipo rival esperaba un guion diferente, de ahí que durante los primeros minutos quien más incómodo estaba sobre el campo era el conjunto vigués. Restaba la duda de saber si aguantaría el ritmo de partido, alto y por momentos de ida y vuelta y la respuesta fue que sí. Hasta el primer cuarto de hora alcanzó esa fase del choque donde se marcan las cartas y se ganan las batallas en el centro del campo. Morlanes y Galarreta equilibraban bien el juego y el coreano se encargaba de crear problemas a la defensa él solo lo que permitía a Amath y Muriqi ir ganando espacio entre una defensa dubitativa, que no sabía si ir o venir y cómo atar en corto tanto al senegalés como al kosovar.

A los catorce minutos llegó el primer aviso serio. Una acción individual de Kang In Lee en la zona de medios acaba con el balón metido entre líneas en esa zona maldita donde el defensor no llega y el portero está demasiado atrás. Ahí, justo en ese lugar de nadie, gana metros Amath que se planta dentro del área rival. El problema fue que solo miraba el balón y perdió de vista la localización de la portería. Pudo ser gol, pero la pelota pasó rozando el poste. Otra vez se repetía la pesadilla ante el Valladolid.

Pero el Mallorca no cambió su registro y continuó dando noticias en ataque. A los veinte minutos el coreano fuerza un corner y en la segunda jugada llegó el tanto del senegalés, que en la segunda que tuvo no falló. Galarreta ganó línea de fondo y golpeó el balón en el último suspiro antes de que la circunferencia saliera por completo del campo. La pelota la metió de cabeza Raíllo hacia Amat en una asistencia perfecta que encontró al senegalés libre de marca. Esta vez no perdonó. Gol y liberación. Cero a uno en el minuto veinte.

Desde ese instante y hasta el final del primer tiempo el Mallorca continuó mandando y el Celta solo llegó lo que le dejó el equipo de Aguirre, que fue muy poco. El equilibrio definió el juego bermellón que abanderado por un inconmensurable Kang In Lee lo volvió a intentar en el minuto 37. Otra vez el coreano metió el balón entre los centrales rivales, que ayer noche soñaron con él. El balón llegó otra vez a Amath, al que una vez más se le llenó el horizonte de Iván Villar y mandó el balón fuera. Pudo ser el cero a dos y la sentencia. Pero no fue así. Desde ahí hasta el final el Mallorca echó mano del orden y de la concentración para no cometer errores, no dar espacio al rival y mantener el partido donde más le convenía. Con la victoria por la mínima y con un Mallorca firmando una de las mejores primeras partes de la temporada se llegó al descanso.

En la segunda parte el Mallorca llevó a cabo un ejercicio de superviencia para mantener el gol de ventaja de Amath en el primer tiempo. El encuentor lo controlló el equipo de Aguirre, pero hubo fases peligrosas como cuando Tapia envió un balón al larguero en lo que pudo ser el empate a uno. No lo fue. En esa mitad del segundo periodo fue cuando peor lo pasó el equipo rojillo, tocado por esa fatiga y cansancio mental por el enorme esfuerzo realizado. Solo dos cambios hizo Aguirre dando entrada a Baba y Tino. Al final enorme triunfo cuando más lo necesitaba el equipo. La salvación está más cerca.

- Ficha técnica:

0 - Celta: Iván Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Unai Núñez, Javi Galán (Cervi, min.63); Miguel Rodríguez (Carles Pérez, min.46), Beltrán, Gabri Veiga (Larsen, min.63), Luca de la Torre (Tapia, min.74); Aspas y Seferovic (Paciencia, min.46).

1 - Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raillo, Valjent, Hadzikadunic, Lee Kang In; Sánchez (Kandewere, min.81), Ruiz de Galarreta, Morlanes (Babá, min.71), Amath; Muriqi.

Gol: 0-1, m.21: Amath.

Árbitro: Ortiz Arias (comité madrileño). Expulsó al capitán celeste Hugo Mallo por doble amonestación (min.90). Además, amonestó a Morlanes (min.60) por parte del Mallorca.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 29 de la LaLiga Santander disputado en el estadio Abanca Balaídos ante 13.577 espectadores.