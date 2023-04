El Real Madrid atisba las semifinales de la Liga de Campeones tras exhibir los galones del vigente campeón en un triunfo repleto de autoridad, con goles de Karim Benzema y Marco Asensio, a un Chelsea endeble en su moral, que perdonó en el inicio y recibió un castigo que pudo ser mayor al jugar la media hora final con diez por expulsión de Chillwell. Con el traje de campeón de Europa, de club dominador como ninguno de la competición, el Real Madrid asumió con entereza el favoritismo ante un Chelsea que pasa de la reconstrucción a la autodestrucción. Demostró una vez más el equipo de Ancelotti su vínculo con la 'Champions'. Un grupo de jugadores que se transforma.

Intensos, directos, letales. Sin rival. Una imagen desatada tras un susto inicial que puso freno a la salida en tromba madridista. No se había cumplido el minuto 2 cuando a Joao Félix le faltó colmillo goleador en uno de esos despistes que suelen costar caros en las noches grandes. Mal repliegue tras perdida y error en la línea del último jugador, en campo rival, permitieron al portugués correr con tiempo para pensar como acabar la jugada. Incapaz de superar a Courtois con su chut raso que sacó con los pies el belga. Era una noche que medía a Joao. Voló del Atlético de Madrid buscando la felicidad que no encontraba con Simeone y su presente deja más sombras que luces. Sin llegar a lo que prometió en su irrupción en la élite.

Lo opuesto a Vinícius, en un crecimiento infinito que demostró un día más ser uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta. A los cinco minutos ya le había sacado la amarilla a Fofana. La línea de cinco que resucitó Lampard para tapar espacios, no impediría a 'Vini' desequilibrar siempre en velocidad. La decisión de apostar por Thiago Silva tras un tiempo de inactividad sorprendió. Más aún la suplencia de Havertz. El técnico interino del Chelsea quiso defender bien y correr ante un Real Madrid volcado. El plan estuvo a punto de triunfar pero Joao perdonó y el incombustible Kanté tardó en decidir en la segunda. Las dudas del Chelsea nacieron desde la presión alta del Real Madrid. Con pérdidas ante el físico poderoso de Fede Valverde y una resurrección física de Carvajal.

Con balón, la velocidad y la precisión desarmó la defensa poblada del Chelsea en una de esas noches en la que a Benzema se le ve inspirado desde el inicio. Probó a Kepa en el primer intento, escorado, sin apenas espacio pero como aviso tras conectar con Vinícius. Carlo Ancelotti, en su reivindicación de técnico por encima de gestor, repitió el equipo que goleó en el Camp Nou. Fue a por el partido y a por la eliminatoria, consciente de que las remontadas del Santiago Bernabéu no serán el sello en el camino a lo 'Decimoquinta'. En un escenario diferente, con la ida de local, buscó la inseguridad de un rival falto de confianza.

Instalado en campo contrario, robando con continuidad, de Carvajal nació el primer tanto. Su centro con veneno lo remató estirando la pierna izquierda Vinícius para que Kepa salvase el tanto abajo pero nada pudiese hacer ante Benzema. A placer extendía el francés su idilio con el gol ante el Chelsea. Le marcó siempre que se enfrentó. Con el primer objetivo conseguido, con la contundencia que no tuvo el rival, apareció la habitual parada salvadora en las noches de Champions de Courtois. Un sinsentido segundos después del gol cuando a espaldas de Camavinga apareció James y su centro lo remató Sterling ante el despiste de Alaba y la reacción tardía de Militao.

Abajo, pegado al poste, apareció una mano salvadora del héroe de la última final. Lampard debía tomar una decisión. Ir a por el partido o protegerse. Los espacios eran un regalo para Vinícius, que acarició el segundo tras pisarla en carrera para regatear a Fofana y picar el balón a la salida de Kepa topándose con Thiago Silva en línea de gol. A la búsqueda continua del gol y los buenos movimientos ofensivos, le faltó por momentos finura en el momento final de Rodrygo. Los riesgos en el repliegue de jugar sin un mediocentro puro, con Kroos al mando, desaparecieron con un dominio incontestable. Kepa respondía ante disparos de Benzema, el balón peinado de Alaba y el intento de Valverde.

Ya no habría espacio para la reacción del Chelsea, que se fue empequeñeciendo hasta ser devorado. Salvado de inicio por la velocidad de Koulibaly ante Rodrygo, en una acción que le costó una lesión muscular. Suspirando de alivio ante el disparo que acarició la escuadra de Modric tras, como no, una carrera ante rivales con hasta tres cambios de ritmo de un incombustible Vinícius. Y desolado desde que Valverde picó el balón a la velocidad de Rodrygo, derribado cuando se dirigía directo a la portería por Chilwell en una clara roja directa. Restaba media hora por delante que no podía desaprovechar el Real Madrid. Movió fichas Ancelotti, sacó al campo a Marco Asensio y encontró el premio. El golpe a la eliminatoria llegó gracias a esa zurda que es un arma de gran valor en el disparo lejano. De un saque de esquina con falta de intensidad en la defensa, nació el pase atrás de 'Vini' y el gol que encarrila el pase a semifinales si no hay una debacle en Stamford Bridge.