Con la Liga vista para sentencia, a 12 puntos del Barcelona, el Real Madrid firmó su mayor goleada de la temporada, 6-0 frente al Valladolid, tres días antes de viajar al Camp Nou a intentar la remontada en la Copa del Rey, comandado por un Karim Benzema que marcó tres goles en siete minutos para demostrar que el parón le ha servido para ponerse a tono.

Empezó el partido en el Santiago Bernabéu con pitos en la grada después de dos acercamientos con peligro del Valladolid propiciados por la blanda defensa local. El más peligroso, un disparo de Roque Mesa al palo izquierdo de la portería defendida por un Thibaut Courtois que dejó en nada las molestias que le hicieron abandonar la concentración de Bélgica hace seis días.

Tampoco tardó en dejar atrás los pitos el Real Madrid. No le hizo falta forzar la máquina, a tres días del clásico de Copa del Rey, para sacar al equipo blanquivioleta del partido a base de goles. El primero llegó en el minuto 22, propiciado por un robo en campo propio del francés Eduardo Camavinga que le sirvió al Real Madrid para aprovechar, por primera vez, el planteamiento arriesgado de José Rojo 'Pacheta'. El Valladolid salió con cinco zagueros, pero planteó una defensa con gran altura y marcajes individuales que le costaron caros.

El brasileño Rodrygo Goes culminó el contragolpe y se sacó un peso de encima tras 16 partidos sin marcar en LaLiga Santander -19 sin tener en cuenta los penaltis-. Hacía 168 días que no veía puerta en la competición doméstica, en la que suma cinco goles. Le sirvió a Rodrygo para resarcirse y al Rel Madrid para desatar su poderío ofensivo, liderado por Benzema. No llegaba a tanto como el brasileño, pero el galo también atravesaba una mala racha en Liga, ya que no marcaba desde el 15 de febrero con su doblete ante el Elche. Solo en la 'Champions' encontraba su pico de forma, con sus tres goles contra el Liverpool en octavos; pero Benzema llegó a tiempo para salir al paso de las dudas en cuanto a su rendimiento y el de su equipo.

La derrota en el clásico de Liga antes del parón dejó el título liguero en un imposible, a 12 puntos de diferencia, y el miércoles el Real Madrid vuelve a visitar el Camp Nou, esta vez con la necesidad de remontar el 0-1 de la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Y Benzema transformó las dudas en optimismo con un triplete en siete minutos. El francés aprovechó las dudas del guardameta Sergio Asenjo y el central Jawad El Yamiq en un buen centro lateral a media altura del brasileño Vinicius Junior para hacer su primer gol, el 2-0, agachándose para rematar de cabeza en el segundo palo. Tan solo tres minutos después volvió a ver puerta en un disparo desde la frontal del área que El Yamiq no pudo detener y Sergio Asenjo, mal colocado, no se estiró para intentar alcanzarlo.

El Real Madrid fue un ciclón comandado por un Benzema que certificó su triplete en el minuto 36 con un remate acrobático, de media chilena, aprovechando la pasividad de la defensa del Valladolid. Remató solo dentro del área pequeña un centro de Rodrygo sin ni siquiera tener que levantar el pie izquierdo del suelo.

Tras el 4-0 se vio una imagen que definió a la perfección la primera parte en el Santiago Bernabéu. En la piña de celebración del gol, Vinicius pidió más a sus compañeros, mientras que Monchu se dirigió a los suyos con un «¿qué hacemos?», intentando buscar una explicación a un resultado doloroso. Tampoco los aficionados del Valladolid que se dieron cita en el Santiago Bernabéu, que corearon «fuera, fuera» al descanso, ni 'Pacheta', quien metió un triple cambio recuperando la defensa de cuatro, un esquema más habitual intentando que la herida no fuera mayor. Ayudó a que esto ocurriera que el Real Madrid bajó el ritmo, con la mente puesta ya en el Camp Nou. El partido estaba cerrado. Tanto que el italiano Carlo Ancelotti dio entrada al belga Eden Hazard, quien no jugaba con el Real Madrid desde el 3 de enero, contra el Cacereño en la Copa del Rey. Desde entonces, nada. Casi ni calentar en la banda y declaraciones de que su relación con su técnico era inexistente.

Esto último parecía cerrarle las puertas, pero tan dominado estaba el partido que Ancelotti le dio minutos en el 64. Y recibió pitos por parte de su afición. Cinco minutos después, Jesús Vallejo se estrenó en LaLiga Santander.

Se fueron Benzema, Vinicius y Alaba. Minutos para rotar que Marco Asensio aprovechó para aumentar su cuenta de goles a ocho esta temporada, seis en el campeonato doméstico tras siete suplencias consecutivas.

En el minuto 91, Lucas Vázquez, con asistencia de un Hazard que estuvo participativo en sus 29 minutos sobre el terreno de juego, cerró una goleada que da alas al Real Madrid de cara a la Copa del Rey y deja al Valladolid con 27 puntos, uno por encima del descenso.

- Ficha técnica:

6 - Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba (Vallejo, m.69), Camavinga; Tchouaméni, Kroos, Marco Asensio; Rodrygo (Odriozola, m.82), Vinícius (Ceballos, m.68) y Benzema (Hazard, m.64).

0 - Valladolid: Asenjo; Luis Pérez (Kike Pérez, m.46), Fresneda, Joaquín, El Yamiq, Lucas Rosa (David Torres, m.61); Roque Mesa (Óscar Plano, m.46), Martin Hongla (Álvaro Aguado, m.46), Monchu; Gonzalo Plata (Selim Amallah, m.70) y Sergio León.

Goles: 1-0, min. 22: Rodrygo. 2-0, min. 29: Benzema. 3-0, min. 32: Benzema. 4-0, min. 36: Benzema. 5-0, min. 72: Asensio. 6-0, min. 91: Lucas Vázquez.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Comité canario). Amonestó a Fresneda (m.64) por parte del Valladolid.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésima séptima jornada La Liga Santander disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante 59.400 espectadores. Antes del partido, el Juvenil A del Real Madrid, entrenado por Álvaro Arbeloa, ofreció a su afición el trofeo de campeón de la Copa del Rey logrado el pasado 11 de marzo.