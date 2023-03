Irene Paredes, la novedad en otra lista de España sin 'las 15'

La vuelta de Irene Paredes, defensa central del Barcelona, es la principal novedad en la convocatoria del seleccionador español femenino de fútbol Jorge Vilda para los amistosos ante Noruega y China, los dos últimos antes de ofrecer la nómina final de jugadoras que viajarán al Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

🙌 ¡ESTA ES 𝗟𝗔 𝗟𝗜𝗦𝗧𝗔!



😍 Estas son las internacionales seleccionadas para los encuentros de abril.



✈️ Nos vamos a 𝗜𝗯𝗶𝘇𝗮 para disputar los duelos ante Noruega y China.#FIFAWWC I #JugarLucharYGanar pic.twitter.com/gY1IN5MmBz — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) March 31, 2023

Paredes no había entrado en una lista desde la concentración para los partidos de clasificación de cara al Mundial del 2023 ante Ucrania y Hungría, cuando como capitana fue una de las tres jugadoras que salió en rueda de prensa a expresar públicamente el malestar de las internacionales con la situación del combinado español. Pese a ello no se encontró entre las 15 que pidieron no ser llamadas hasta que se solucionase la misma, ninguna de las cuales ha sido citada una vez más.

Lo mismo que Paredes lo vivió también Jenni Hermoso, que intervino junto a ella aquel día ante los medios pero no se adhirió al comunicado. En su caso, ya había sido llamada en la última ocasión que esto fue posible y repite de nuevo entre las elegidas por Vilda.

En lo que respecta al resto de la convocatoria, esta se ha quedado en 23 futbolistas por las 25 que estuvieron en la Copa de Naciones de Australia. Además de Paredes se suman su compañera de equipo Jana Fernández y Asun Martínez del Valencia, las cuales podrían debutar. En cambio se caen Bibiane Schulze y Oihane Hernández (Athletic), Rocío Gálvez (Real Madrid), Marta Carro (Valencia) y Marta Cardona (Atlético).

Por equipos, el Real Madrid será de nuevo quien más jugadoras aporte con un total de ocho. Le siguen en esta ocasión el Barcelona con cuatro y el Atlético de Madrid, el Valencia y el Levante con tres cada uno.

España se medirá a Noruega el jueves 6 de abril y a China el martes 11 del mismo mes en el estadio Palladium Can Misses de Ibiza, en la que será la primera visita a la isla del combinado absoluto femenino de fútbol en su historia y también la vuelta a las Baleares después de 37 años.