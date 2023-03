La vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Spotify Camp Nou se convirtió este miércoles en un trámite para el Barcelona, que goleó por 5-1 al Roma con un doblete de Fridolina Rolfö y goles de Mapi León, Asisat Oshoala y la mallorquina Patri Guijarro, que dejaron en una anécdota el tanto visitante de Annamaria Serturini.

El Barcelona, que cuenta en sus filas con las también mallorquinas Cata Coll y Mariona Caldentey, disputará por quinta vez consecutiva las semifinales de la máxima competición europea, en las que se encontrará al Olympique de Lyon, el conjunto que lo derrotó en la final del curso pasado, o al Chelsea, a quien se impuso en el partido decisivo de la ‘Champions’ azulgrana de 2021.

El conjunto catalán salió a jugar como se esperaba, intentando encerrar al Roma en su área. Pero el equipo italiano se supo defender bien durante los primeros minutos y hasta salió con peligro mediante algún contraataque.

La resistencia duró 11 minutos. Los que tardó Mapi León en poner un centro desde la izquierda que entre Oshoala y Elena Linari, central del Roma, mandaron al punto de penalti, donde apareció Fridolina Rolfö para ejecutar una volea imparable para Camelia Ceasar. Fue el 1-0. Pero esto no modificó la forma de afrontar el partido de ambos equipos a pesar de que el Roma ya necesitaba dos goles para empatar la eliminatoria tras el 0-1 de la ida. El conjunto de Alessandro Spugna siguió con su bloque bajo ante el que el Barça intentó hacer daño por las bandas, sobre todo la derecha, la de Caroline Graham Hansen.

Estas internadas, aunque con sufrimiento, las supo resolver la defensa italiana. En cambio, nada pudo hacer con el potente disparo desde 25 metros de Mapi León que significó el 2-0 en el minuto 33. Y, justo antes del descanso, en el 45+2, el Barça sentenció la eliminatoria cuando Graham Hansen volvió a desbordar por la banda. Esta vez puso un balón en el segundo palo para que Rolfö tan solo lo tuviese que empujar a la red.

Giráldez no movió ni una sola pieza del once titular que dispuso en el Estadio Olímpico de Roma a pesar de que la semana pasada el Barça no ofreció su mejor imagen en la capital italiana, especialmente en los últimos 20 minutos. Así, Oshoala fue la ‘9’ y Salma Paralluelo, la autora del 0-1 que el conjunto azulgrana se llevó de la ida, la extremo izquierda.

En el once del Roma hubo dos exazulgranas: la centrocampista española Vicky Losada, que jugó 12 temporadas en el primer equipo y fue una de las jugadoras de la plantilla del Barça que conquistó la primera ‘Champions’ en 2021, y la delantera brasileña Andressa Alves. Losada admitió que llevaba un mes trabajando emocionalmente para afrontar este trascendental encuentro ante su exequipo. La futbolista de 32 años se perdió, a causa del coronavirus, el partido que el Barça disputó ante el Espanyol en el Camp Nou a puerta cerrada por las restricciones sanitarias en enero de 2021.

Esta vez, en cambio, por fin pudo cumplir su sueño de jugar un partido oficial en el feudo azulgrana. Los 54.667 aficionados locales la ovacionaron cuando su nombre se anunció por megafonía. Pero la actuación de Losada no fue la más acertada y Spugna decidió sustituirla en el descanso.

La segunda parte empezó de la misma forma que terminó la primera, con un gol del Barça. Aún no se había cumplido el primer minuto de juego cuando Aitana Bonmatí le puso un balón en el área pequeña a Oshoala, que firmó el 4-0.

Y el festival de goles no había terminado. En el 53, Patri Guijarro amplió la distancia hasta la ‘manita’ con un remate de cabeza tras un saque de esquina y el Roma respondió en el 58 con un disparo cruzado de Serturini que se convirtió en el tanto del honor visitante y el 5-1 definitivo.

- Ficha técnica:

5 - Barcelona: Paños; Bronze, Paredes, Mapi León (Jana, min. 74), Rolfö (Rábano, min. 80); Aitana, Walsh (Engen, min. 66), Patri Guijarro; Graham Hansen, Oshoala (Geyse, min. 66) y Salma Paralluelo (Bruna Vilamala, min. 66).

1 - Roma: Ceasar; Bartoli (Di Guglielmo, min. 54), Wenninger, Linari, Minami; Serturini, Giugliano, Vicky Losada (Greggi, min. 46), Haavi (Glionna, min. 54); Andressa Alves (Ciccotti, min. 78) y Giacinti (Kramzar, min. 74).

Goles: 1-0: Fridolina Rolfö, min. 11. 2-0: Mapi León, min 33. 3-0: Fridolina Rolfö, min. 45+2. 4-0: Asisat Oshoala, min. 46. 5-0: Patri Guijarro, min. 53. 5-1: Annamaria Serturini, min. 58.

Árbitra: Riem Hussein (Alemania). Amonestó a Asisat Oshoala (min. 63) y a Jana Fernández (min. 90+2) por el Barcelona.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el Spotify Camp Nou ante 54.667 espectadores.