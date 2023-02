Joan Caldentey: «El Manacor es un clásico en el fútbol balear»

Joan Caldentey Brunet (Manacor, 1981) es hijo de un exjugador del Manacor, nieto de un exfutbolista del equipo rojiblanco y que además llegó a ser entrenador del equipo que subió a Tercera en el 49. Se crió desde pequeño en Na Capellera. Es profesor y doctor en geografía y un experto en la historia del club, que este año celebra su Centenario tras ser fundado en 1923.

—¿Qué ha significado para el fútbol balear el club rojiblanco?

—Sin duda alguna, el Manacor es un clásico del fútbol balear. Si nos atrevemos a hacer una ránking estarían el Mallorca, el Baleares, el Constància por palmarés y también por historia y el Manacor. Dentro de lo que es el panorama nacional de Tercera División es el segundo equipo que más ha jugado en esta categoría.

—La gran historia del Manacor se escribe en Tercera División.

—En esta categoría ha dado grandes tardes de fútbol y en el equipo han jugado futbolistas de mucho renombre. Antes de la Segunda B, la Tercera era el tercer escalón del fútbol español y eso no hay que olvidarlo.

—Más allá de las temporadas que el equipo ha militado en Segunda B. ¿Qué le ha faltado al club para dar el salto al fútbol profesional años atrás antes de la llegada de las SAD?

—Pienso que un campo de césped natural habría sido muy importante. Hubiera sido un activo muy necesario para la entidad. En su momento de tenerlo a no tenerlo había diferencia y jugadores que podían llegar no lo hicieron. Pienso que eso fue un hándicap importante para no poder ir más allá.

—Pese a no saborear el fútbol profesional, Manacor ha dado infinidad de grandes futbolistas.

—Si confeccionamos un once con futbolistas de diferentes décadas creo que nos saldría un buen equipo de Primera División. Hay muchos nombres y el que más destaca por encima de todos como es lógico es Nadal, pero hay otros que también han dado lustre a este escudo y esta camiseta como Albert Riera, Toni Pascual, Sebastià Pocoví, Xisco Muñoz y en los años cuarenta Paco Sureda Fullana que fichó por el Real Madrid.

—Hablemos de alguno de ellos. Sebastià Pocoví fue uno de los grandes extremos que dio el fútbol balear.

—Se dice de él que fue el inventor de las ‘bicicletas’. Un jugador muy técnico, extremo y que brilló en el Manacor y en el Mallorca. Pudo llegar a jugar en el Valencia. Sin duda fue un futbolista de mucho nivel.

—¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de estos cien años de historia ahora que también la revive para la revista 07500 de Manacor?

—Su capacidad de sobrevivir a las crisis económicas. Hasta en tres ocasiones ha estado a punto de desaparecer y siempre ha sacado la cabeza. En la década de los 30, 70 y 2009 estuvo bordeando la desaparición. Esta última fue crítica y si no se diluyó fue porque los jugadores decidieron no cobrar lo que se les debía.

—¿Qué presidentes destacaría por su labor?

—El fundador, Josep Vidal. Siempre tiene mérito fundar un club. En los años 40 hubo un presidente muy importante que fue Isidro Abellanet. Con él la entidad dio un paso adelante, ascendió a Tercera y trabajó para en esos tiempos para acercarse lo máximo al profesionalismo en el Manacor. Se ficharon entrenadores con renombre. En los 80 hubo dos presidentes claves como Antoni Puigrós y Pedro Parera. Con ellos el club empezó una trayectoria ascendente que culminó con el equipo en Segunda B y posiblemente construyeron el mejor Manacor de toda la historia. En los noventa estuvo Gaspar Forteza y el club consiguió el ascenso a Segunda B y tuvo años muy buenos en Tercera División. También es de justicia hacer referencia a Miquel Estrany, que tomó el club en un momento muy delicado económicamente y saneó la deuda de los años de Segunda B.

—Tal y como está ahora el mundo del fútbol, parece muy difícil que clubes históricos como el Manacor puedan dar el salto al fútbol profesional.

—Es complicado porque ahora tienes que ser una Sociedad Anónima para dar el salto al fútbol profesional. Está la Segunda y la Primera RFEF, pero más allá la barrera para muchos clubes es insalvable.

—¿Qué partidos contra grandes equipos ha vivido el Manacor?

—Contra el Logroñés, estando en Primera y entrenado por David Vidal, que por aquellos años era una revolución. Partido correspondiente en la Copa del Rey. También contra el FC Barcelona, en los años cincuenta si hablamos de las últimas décadas. En su fundación hubo un partido contra el Nacional de Montevideo. Hubo grandes partidos contra el Mallorca, cuando el equipo estuvo en Tercera.

—¿Me puede dar un once histórico?

—Es difícil: Sureda; Company, Patino, Salas, Nofre Junior; Matías, Nadal, Torreblanca, Pocoví; Femenías y Xisco Riera.