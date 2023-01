La racha negativa del Sant Jordi llega a 'El Día Después'

No está siendo la temporada soñada del CD Sant Jordi en su bautismo en la Tercera División. Tras la derrota sufrida el pasado fin de semana frente al Sóller, el conjunto mallorquín sigue sin conocer la victoria en lo que llevamos de la campaña 2022-23 y su racha negativa no ha pasado inadvertida por los medios nacionales, en este caso del programa 'El Día Después', que ha emitido un reportaje sobre la marcha del único equipo de España junto al Elche que aún no ha estrenado su casillero de triunfos en las categorías nacionales.

⚽️ATENCIÓ SANTJORDIERS/ERES❗️

Avui a partir de les 23:00h al canal #VAMOS de Movistar, hi haurà un petit reportatge dedicat al CD SANT JORDI, que es va realitzar durant la jornada d’ahir, amb motiu de l’enfrontament entre el CF Sóller i el nostre primer equip!

En su primera temporada en Tercerael Sant Jordi está sufriendo el creciente potencial del que presume el grupo 11 y por el momento sólo ha conseguido sumar tres puntos gracias a los empates conseguidos ante el Binissalem, el Collerense y el Sóller. Precisamente este último ha sido su verdugo en la pasada jornada en la que las cámaras del popular programa 'El Día Después' se desplazaron hasta la Isla para seguir las evoluciones de un choque que no supuso un cambio de tendencia en sus registros. Este pasado lunes emitió las imágenes de la situación que atraviesa el equipo palmesano tras haber disfrutado de una espectacular campaña en Regional Preferente el pasado curso. Después de 18 jornadas, el CD Sant Jordi ha logrado tres puntos, lo que supone el peor registro de las competiciones nacionales. El Elche tampoco conoce la victoria esta temporada en Primera División, pero ya ha alcanzado los seis puntos, el doble de los que lucen en el casillero de un conjunto mallorquín que tiene prácticamente imposible su permanencia en Tercera División.