Muchos años después de su último éxito en la Premier League el Arsenal vuelve a ser el principal candidato a conquistar el título. Casi dos décadas después de abrazar la gloria por última vez, los 'gunners' comandan la clasificación con cinco puntos de margen y un partido menos que el Manchester City y su buena marcha tiene entre sus grandes artífices al mallorquín, Carlos Cuesta, que esta semana ha sido señalado por el periódico 'The Times'.

«Es el secreto que se esconde detrás de la lucha por el título del Arsenal», titula el rotativo británico en referencia a uno de los hombres fuertes del cuerpo técnico que dirige Mikel Arteta. Y es que Carlos Cuesta, a sus 27 años, se ha erigido en uno de los responsables del desarrollo individual de los jugadores del líder de la Premier tras enrolarse en el club londinense el verano de 2020. 'The Times' remarca la capacidad del preparador isleño de analizar el trabajo de los jugadores y de conectar con ellos gracias a su juventud y a los seis idiomas que es capaz de hablar.

En el Arsenal está alcanzando sus mayores cotas después de una meteórica carrera que comenzó a forjar su futuro en los banquillos en la red social Twitter, que le abrió las puertas de la cantera del Atlético de Madrid tras sus múltiples aportaciones. Primero como asistente de los benjamines y después como entrenador del primer equipo infantil. Dedicó su tiempo y sus ahorros a viajar por Europa, a conocer otras culturas futbolísticas y a contactar con técnicos de primer nivel para ir un poco más allá y sumergirse en su metodología. Trabajó con los sub 17 de la Juventus antes de firmar por el Arsenal sentándose junto a Mikel Arteta y ahora su nombre se encuentra bajo la lupa de los grandes clubes y los grandes medios.

'The Times' no ha dudado en señalarle como uno de los responsables del éxito del Arsenal, pero su influencia no ha pasado inadvertida en otras publicaciones como The Sun, que le califica como el «entrenador de desarrollo individual». «Graba cada sesión y dedica mucho tiempo a hacer videoanálisis con los futbolistas. Tiene en cuenta las habilidades físicas, mentales, técncias y tácticas de cada futbolista y determina qué necesitan», completa en su análisis uno de los múltiples medios que ya se hacen eco de la importancia de Carlos Cuesta en el engranaje del líder de la Premier.