Dani Alves fue detenido el pasado viernes después de ser acusado por una presunta agresión sexual. Desde que ingresó en la cárcel de Brians 1, cada día van saliendo a la luz más informaciones sobre la noche en que supuestamente sucedió todo. Por ahora el futbolista ha dado tres versiones de lo que sucedió esa noche y hay diferentes imágenes de la discoteca y el informe médico de la joven de 23 años. Este caso no está dejando indiferente a nadie y una de las personas de las que también se está pendiente es de la mujer de Alves, Joana Sanz.

Después de días de presión mediática, Joana pidió a los medios de comunicación que respetaran su privacidad. «Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana. Apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido», rogó la canaria. «He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joana Sanz (@joanasanz)

Tras esta primera declaración en sus redes sociales, Joana recibió muchos mensajes de cariño y quiso agradecer que la gente se preocupara tanto por ella. Eso sí, antes de publicar el vídeo, mandó un mensaje para ella misma. «Corazón, aguanta tanto dolor por favor». Tras estas palabras, la mujer de Alves habló.

«He querido hacer este vídeo para que me vean, porque sé que hay mucha gente que está preocupada. Ahora tengo un momento de calma dentro de toda la tempestad que tengo encima y quería aprovechar para agradecer de palabra a tantas personas que me están apoyando», comenzó diciendo la canaria. Según Joana Sanz, recibió cientos de mensajes «preciosos que ni los mejores libros de psicología, de superación o de ánimo tienen palabras tan hermosas y tan llenas de cariño». «Me reconforta mucho que haya personas que tomen su tiempo para escribirme algo tan bonito».