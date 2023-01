Xavi defiende la Supercopa y a Catar: «Arabia Saudí, como España, tiene cosas a mejorar»

Xavi Hernández, técnico del FC Barcelona, qué le parece que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudí, además del fichaje de Cristiano Ronaldo por el Al Nassr valoró en la rueda de prensa previa al debut ante el Betis . «Lo veo bien. Nosotros somos profesionales de este deporte. Es bueno para el fútbol español venir aquí, beneficia a todos los equipos; también a los amateurs o los que atraviesan problemas económicos. Hay cosas positivas y otras no tanto. El fútbol es mundial, hubo muchas críticas a Catar y después vimos que no era para tanto. Arabia Saudí, como España, tiene cosas a mejorar», contestó.

🗣📝▶



"Tengo muy buena relación con Luis Rubiales. Por el bien del fútbol español venimos aquí. Creo que salimos beneficiados todos los clubes, sobre todo los amateurs".



- 𝗫𝗮𝘃𝗶 𝗛𝗲𝗿𝗻𝗮́𝗻𝗱𝗲𝘇 #superSupercopa pic.twitter.com/GVjx0H7uQ1 — RFEF (@rfef) January 11, 2023

«Cristiano va a ver que es una liga competitiva, con equipos de alto nivel que tiene ocho extranjeros en cada uno. No le va a ser fácil, pero es un competidor nato y seguro que va a marcar diferencias aquí, aunque no va a ser un paseo jugar en Arabia Saudí», apuntó sobre el portugués.

El entrenador del Barcelona, comentó que no sabe nada de una posible salida del neerlandés Memphis Depay, a la vez que aseguró que si mantiene esta plantilla hasta final de temporada estaría «muy contento». «No ha habido ninguna reunión. Si no tocan la plantilla, estoy muy contento. El mercado cierra el 31 y veremos qué pasa, pero no hay novedades; que yo sepa», comentó.

Un Xavi que descartó que el brasileño Raphinha esté incómodo por jugar fuera de la banda derecha. «Él está abierto a donde le haga falta. Ha sido incluso más importante saliendo desde el banquillo. Raphinha es una garantía y va a ser importante en esta competición, no tengo dudas», declaró. «Ahora estando todos disponibles es un quebradero de cabeza, me siento injusto con muchos jugadores que se merecen ser titulares, pero prefiero esto a tener lesiones o sanciones», dijo sobre las variantes que tiene en la línea de ataque.

Además, Xavi ponderó la figura de Sergio Busquets. «Es un futbolista transcendental para el equipo. Es un futbolista vital y un ejemplo para el vestuario; siempre está para hacer el bien del equipo. Luego, en el campo, se nota cuando no está. Tácticamente es prácticamente perfecto; hay una historia del pivote defensivo antes y otra después de ‘Busi’; es un molde de nuestro pivote. Para mí, vital», comentó.