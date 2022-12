Pelé y su relación con Mallorca

No es excesivamente amplia la relación de Pelé con Mallorca, pero si alguien tuvo contacto con el astro del fútbol mundial este fue nuestro añorado Miquel Vidal, maestro de periodistas y reportero las 24 horas del día y que falleció en enero de 2021. En su época en el diario AS el rotativo deportivo le encomendó una tarea nada fácil: Entrevistar a Pelé. Relata Vidal en su libro ‘Memorias de un reportero’ cómo fue la experiencia. «No pegué ojo en toda la noche. Estaba nervioso, inquieto. El periódico me mandaba a Nueva York al debut de Edson Arantes do Nascimiento ‘Pele’ con el Cosmos de Nueva York. !Era la primera vez que iba a cruzar el charco, y encima para entrevistar a uno de los personajes de mis sueños!», relataba el periodista. Un taxista le puso sobre la pista de dónde encontrar al jugador.

«Se aloja en el Hamshire House, frente a Central Park», le dijo. El periodista contactó con él en la puerta de su hotel mientras esperaba un vehículo para ir al entrenamiento. «Cuando llegó el coche —relataba Vidal— un Rolls Royce de color negro, Pelé nos invitó a subir a mí y a un fotógrafo que había contratado para la ocasión, un andorrano llamado Josep Benete que tenía una tienda de fotografía en la misma calle del hotel. Camino de Downing Stadium, seguía contándome cosas de su vida cotidiana en Nueva York, una ciudad tan distinta a Santos». Posteriormente Vidal fue testigo de su primer partido con el Cosmos. Así lo relataba en su libro. «El debut de Pelé con el Cosmos, con el Dallas Cowboys de adversario, fue todo un acontecimiento y los ocho mil espectadores de media que acudían a sus partidos en el Dowining Stadium se convirtieron en veintidós mil ese día de junio de 1975. Espectadores a los que un ‘speaker’ les iba anunciando todos los lances de juego como quien lleva de la mano a un niño en sus primeros pasos», explicaba el histórico reportero. Le explicaba Pelé a Miquel Vidal cómo era su vida en Nueva York. «Soy un ferviente católico. Cuando llego a casa, a la habitación del hotel, lo primero que hago es arrodillarme a los pies de Nuestra Señora Aparecida para darle las gracias por todo lo que me permite tener y hacer. Luego hablo con Rose Mary, los niños y la criada, María, que es como si fuera de la familia. La familia, amigo mío, es lo mejor que puede tener un hombre», le decía Pelé a Miguel Vidal. Sin duda, el periodista de Consell tuvo la sagacidad y la inteligencia de un hombre que sabía cómo llegar a las grandes estrella del momento, cómo abordarlas y hacerse incluso amigo de ellas. En el caso de Pelé, consiguió en su momento una entrevista de gran impacto, impensable ahora. El periodista mallorquín Miquel Vidal entrevistó al astro brasileño una mañana de 1975 en las cercanías de Central Park. El otro momento de un mallorquín con Pelé fue cuando Carlos Moyà levantó su Copa de Roland Garros de 1998 tras entregársela la gran leyenda del fútbol mundial. En ese momento, el tenista compartió un momento inolvidable con el que había sido el mejor jugador del planeta fútbol. Sin duda, un instante muy emotivo, tanto o más como cuando alzó al cielo de parís su Copa de los Mosqueteros. Contra el Real Mallorca, Pelé no jugó nunca ningún partido amistoso de los pocos, apenas veinte, que jugó en España cuando era una estrella del Santos. Sin duda, el que más contacto tuvo con él fue Miguel Vidal, esa mañana de 1975 en las calles de Nueva York. La Gran Manzana juntó a dos grandes leyendas, una del fútbol y otra del periodismo. Si mérito tenía lo que hacía Pelé con el balón, también lo tuvo Miguel con su espíritu periodístico.