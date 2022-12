Una revolución comenzará en Baleares. La trayectoria al alza que está trazando el fútbol femenino a lo largo de los últimos años recibirá un nuevo impulso desde la base. La LligA5 ha sido presentada este viernes y establece un hito en el deporte nacional al convertirse en la primera competición con nuevo formato para captar y atraer a muchas niñas.

⚽️👧 Nace 𝐋𝐥𝐢𝐠𝐀 𝟓 de fútbol femenino 🤝 Con la colaboración del @ConselldeMca 🗣️ @PepSanso : «Es una competició pionera y en positivo, muchos clubs se ha interesado»

🗣️ @CatalinaClader1 : «Es un día histórico para el futfem» ℹ️ https://t.co/dIMsTOhPTR#4Illes1FutbolFem pic.twitter.com/OlislV2NQD — FFIB (@FFIB_oficial) December 16, 2022

La LligA5 es una categoría específica que quiere atraer a las niñas que no han dado el paso o no han querido formar parte de equipos mixtos y jugar, por tanto, con niños. Los equipos de las categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil estarán formados por 5 jugadoras en el campo, que estará delimitado con portería de 3x2 metros. La FFIB permitirá incluso, que las jugadoras puedan disponer de doble licencia. Es decir, aquellas niñas que jueguen con niños actualmente y estén federadas, podrán hacerlo también en alguna de estas dos pioneras categorías para jugar, solo con niñas.

«Es un día histórico, por primera vez habrá esta competición femenina de fútbol femenino, hay 33 mil fichas federativas, pero solo 1.600 son mujeres o niñas. Añadimos los valores de la igualdad, la inclusión, el esfuerzo, la preparación en esta competición para reconocer a la mujer en el fútbol base. Debemos fomentar más la base, la FFIB lo ha hecho, quiero felicitarla y hace meses que el Consell de Mallorca trabaja con la Federació porque era una oportunidad extraordinaria y, por eso, hemos diseñado un reglamento específico. Por eso, subvencionaremos desde el Consell las fichas federativas de LligA 5 y también las porterías que se necesitan. Toda nuestra ayuda, rompemos el techo de cristal para ser los primeros en hacer esta competición, esperando que esta prueba siga creciendo», ha expresado la presidenta de Consell de Mallorca, Catalina Cladera.

El presidente de la FFIB, Pep Sansó, ha analizado que todos los equipos «deben ganar: ganar son 3 puntos, empatar 2 y perder, suma porque es 1 punto. Hemos dado un paso importante que podríamos llevarlo a otras categorías de formación con 4 cuartos independientes en un mismo partido y el que gane el cuarto, independientemente del resultado, sumará un punto. Así que solo podrá ser 4-0, 3-1 o 2-2. Que un equipo sea superior a un cuarto no quiere decir que el resto de partidos no puedas remontar y frenamos la superioridad». Además, también ha comentado que en un momento dado «los clubes nos dicen ‘tengo un grupo de niñas que entrenan, pero no compite’, quiere decir que prefiere entrenar entre ellas o jugar sin niños, fue un punto de apoyo para pedir la ayuda al Consell para que ellas jueguen».