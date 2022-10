Desconvocado 'in extremis' el parón de LaLiga

La futura nueva Ley del Deporte continúa dando pasos hacia su definitiva aprobación tras recibir este martes el visto bueno de la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados, donde los partidos políticos aprobaron dos de las enmiendas que más preocupaban a LaLiga y alejaron la posibilidad de una posible huelga. 39 de los 42 clubes -todos excepto Athletic Club, FC Barcelona y Real Madrid- que forman parte de LaLiga ya habían expresado su temor antes de la retirada por parte del PP y del PSOE de unas enmiendas que le afectaban directamente en su capacidad organizativa y en el ambiente planeaba incluso la amenaza del parón liguero.

Estas enmiendas se refieren al control por parte de la patronal de sus derechos, lo que afectaba directamente al acuerdo firmado con el fondo de capital riesgo CVC plasmado en 'LaLiga Impulso' y que está demandado en la justicia por el Real Madrid, FC Barcelona, y a la necesidad de que existe un informe vinculante y favorable ante cualquier intento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para modificar sus estatutos y reglamentos. Las dos fueron aprobadas por los diputados en una larga sesión de más de cuatro horas de duración, pero, en cambio, no salió adelante la otra que preocupaba a la patronal y que era relativa al proyecto de la Superliga europea, que no tendría oposición en esta nueva legislación. Ahora, son los clubes profesionales los que deben decidir si toman alguna decisión al respecto en la Asamblea Extraordinaria que celebrarán este jueves, aunque parece que, de momento, la posibilidad de convocar una huelga ya no es tan posible.

La Ley del Deporte superó este trámite después de obtener 18 votos a favor, seis en contra y 13 abstenciones, todas ellas del Partido Popular, que expresó su malestar por la enmienda del PNV permitiendo una selección vasca de pelota. Su siguiente paso será el de conseguir la aprobación del Congreso de los Diputados. Esta Ley del Deporte es la «más innovadora, pionera y vanguardista en Europa», subrayó el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, Juan Luis Soto. «No hay Ley que apueste tanto por el deporte inclusivo y prevé la erradicación de la LGTBIfobia», añadió.

Tras su paso por el Pleno del Congreso, la Ley del Deporte llegará al Senado, donde se abrirá una ronda de ponencias y comisiones antes de la proposición de enmiendas previas a su aprobación definitiva prevista, según indicó el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, antes de finales de este 2022. «La nueva Ley del Deporte avanza, tras aprobarse en la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso. Muchísimas gracias a todos los grupos parlamentarios por el trabajo constructivo y propositivo, que nos permitirá renovar el marco vigente por uno mucho más ambicioso. Seguimos», tuiteó el Consejo en su cuenta oficial de Twitter.