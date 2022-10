El zasca de Alexia Putellas a Ibai Llanos ha sido de lo más comentado de la gala del Balón de Oro. El streamer entrevistó por primera vez a la futbolista del FC Barcelona tras recibir el galardón por segundo año consecutivo. Ibai Llanos inició la conversación valorando positivamente lo conseguido por la jugadora: «Hola, Alexia, buenas noches. ¡Muchas felicidades! Primera vez que hablo contigo y es consiguiendo el segundo Balón de Oro. Te vimos aquí el año pasado y ahora recibes el segundo. ¡Enhorabuena!». Sin embargo, la futbolista le tenía guardado un dardo.

«Lo que tengo que hacer para que me entrevistes», respondió la centrocampista azulgrana. El trato que el streamer vasco tiene con todos sus entrevistados es de lo más cercano, y Alexia Putellas, conocedora de este hecho, quiso lanzarle un zasca. A pesar de ello, la broma inicial no supuso una barrera para seguir con la entrevista. «A ver, voy a ir en función de mi rodilla. No me voy a permitir volver en un nivel que no me permita dar lo que daba antes», aseguró la futbolista sobre la recuperación de su lesión.

💥La castaña que le ha dado @alexiaputellas a @IbaiLlanos xq no la había entrevistado aún #facturitadelbalondeoro pic.twitter.com/MPMyglDpL7 — Gerard Romero (@gerardromero) October 17, 2022

Además de Putellas, por el canal de Ibai pasaron Florentino Pérez, Zidane, Courtois, Ronaldo Nazario, Gavi, Lewandowski y Benzema. «Infinitas gracias a todos. Lo de hoy es historia», ha escrito en Twitter.