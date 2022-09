Vilda revoluciona la selección sin las 15 jugadoras críticas y sin Jenni Hermoso

Jorge Vilda, seleccionador español de fútbol, anunció este viernes la lista de 23 jugadoras convocadas para los amistosos ante Suecia (7 octubre) y Estados Unidos (11), en la que no está ninguna de las quince futbolistas que hace unos días mandaron un correo a la RFEF solicitando no ser convocadas hasta que no cambien ciertas «situaciones que afectan al estado emocional, personal y de rendimiento», ni tampoco Jenni Hermoso.