Después de haber sido uno de los centrales más cotizados de la Serie A, Konstantinos Manolas ha emprendido una aventura en el fútbol de los Emiratos Árabes y no olvidará fácilmente sus primeros momentos con su nuevo equipo. Los torneos exóticos tienen también su punto de extravagancia para algunos detalles y la presentación del defensa griego dejó unas imágenes para el recuerdo cuando el protagonista se llevó el susto de su vida tras escuchar el rugido del león con el que estaba siendo fotografiado.

El héroe de la remontada de la Roma frente al Barcelona en la Liga de Campeones 2017-18 ha dejado atrás el Olympiacos seducido por los petrodólares del Sharjah, donde compartirá vestuario, entre otros con el exdelantero del Barcelona y el Villarreal Paco Alcácer y el también exazulgrana Miralem Pjanic. En su puesta de largo como nuevo futbolista de Abdulaziz Mohammed Al Anberi le tocó posar junto a un león, lo que no esperaba es que el gran felino rugiera y enseñara sus fauces en plena sesión fotográfica. El futbolista, de 31 años, reaccionó de inmediato con un pequeño salto y alejándose de inmediato del animal, que no realizaría más movimientos según se puede observar en las imágenes que han trascendido.

El vídeo se ha convertido en viral por la espontaneidad del gesto de Konstantinos Manolas y por la singularidad de la presentación con un león, que, sin lugar a dudas, no es habitual en este tipo de actos. El central tratará de dejar atrás este susto en su primera experiencia en el fútbol de los Emiratos Árabes después de no haber empezado la temporada con buen pie. Y es que el ex de la Roma vio como Olympiacos se quedaba fuera de la Liga de Campeones al caer eliminado en la fase previa por el Maccabi Haifa de Israel.