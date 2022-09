El Barça estrecha el cerco sobre Marco Asensio

El Fútbol Club Barcelona se ha situado tras los pasos de Marco Asensio ante la oportunidad de incorporarlo gratis en 2023. El futbolista mallorquín se encuentra en su último año de contrato con el Real Madrid y no se han producido avances en lo que a una posible renovación se refiere, por lo que la entidad azulgrana, que ya quiso incorporarlo cuando defendía los colores del Real Mallorca está muy atenta a cualquier movimiento.

Marco Asensio y el propio Carlo Ancelotti habían barajado la posibilidad de que abandonara la casa blanca este verano, pero finalmente no se llevó a cabo su traspaso y el futbolista seguirá vinculado al Real Madrid. El técnico italiano desveló que el mallorquín, que cambio de representante para ponerse en manos de Jorge Mendes, estaba buscando una alternativa y que de no llegar se quedaría como uno más en la plantilla. Aunque en las últimas semanas sonó con fuerza la opción del Milán no llegó a producirse una marcha que las dos partes veían con buenos ojos si se cumplían sus exigencia económicas y deportivas.

Ahora, varios medios catalanes, entre ellos Mundo Deportivo, han subrayado el interés del Fútbol Club Barcelona por hacerse con sus servicios el próximo mes de junio cuando ya sea un jugador libre. A sus 26 años se presume como uno de los grandes nombres del próximo mercado de verano, aunque también cabe la posibilidad de que en invierno pudiera cambiar de aires. El 1 de enero será libre y podrá decidir su futuro, que, por ahora, parece lejos del Santiago Bernabéu. La buena relación de Jorge Mendes con la cúpula azulgrana podría allanar su camino hacia la ciudad condal