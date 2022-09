Kylian Mbappé volvió a presionar a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) al negarse a participar en una sesión de fotos de la selección para mostrar su descontento con el uso de su imagen por parte de ciertos patrocinadores de los 'Bleus'. Es la segunda vez este año que Mbappé se niega a ceder su imagen en sesiones publicitarias previstas por la FFF, en desacuerdo con la manera en la que selecciona a sus patrocinadores. «Mbappé y sus representantes lamentan mucho que no se haya podido llegar a ningún acuerdo», señaló el jugador en un comunicado.

Celoso sobre la elección de las marcas (rechaza las de comida rápida o de apuestas), el delantero del PSG, a través de su abogada Delphine Verheyden, lleva tiempo pidiendo cambiar la convención sobre los derechos de imagen que firmó Mbappé en 2017, cuando se estrenó con la selección.

Mbappé, como el resto de los internacionales, rubricó ese texto, que data del Mundial de 2010, por el cual cada futbolista recibe 25.000 euros por partido con los 'Bleus'. A cambio, la FFF puede vender su imagen a patrocinadores. La federación, por su parte, ha puntualizado que hasta el Mundial de Catar que empieza en noviembre no habrá cambios en ese sistema. La estrella del equipo ha asegurado que su negativa no es una cuestión de dinero, ya que lo que gana en patrocinio en la selección lo dona a asociaciones caritativas, sino que no quiere estar vinculado a lo que representan ciertas marcas. El jugador tiene acuerdos con Nike, la marca de relojes Hublot o el desarrollador de videojuegos EA Sports.