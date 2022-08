Manchester United y Roma, dos 'cocos' para Betis y Real Sociedad

El Betis y la Real Sociedad no se libraron de dos de los 'cocos' de la Liga Europa y tendrán que enfrentarse al Roma y al Manchester United, respectivamente, tras un sorteo en el que los dos clubes españoles no deberían tener problemas para acceder a la siguiente ronda. Aunque ambos tendrán dos partidos muy complicados, el resto de rivales de sus respectivos grupos no tienen que ser un obstáculo para sus intereses de seguir en la competición.

El Betis, ubicado en el grupo C, además del Roma se verá las caras con el Ludogorets búlgaro y con el HJK Helsinki finlandés; y, la Real Sociedad, tendrá como compañeros de viaje en el E al Sheriff Tiraspol moldavo y al Omonia chipriota. Los hombres dirigidos por Manuel Pellegrini pelearán por ser el primero de su grupo con un equipo campeón. El Roma de José Mourinho alzó su primer título europeo de la historia el curso pasado, cuando ganó la Liga Conferencia tras superar en la final al Feyenoord (1-0). Siempre competitivo y con mucha seriedad en cualquier competición continental, el cuadro italiano será el más difícil para el Betis. Parte de sus piezas importantes del año pasado se mantienen y jugadores como Tammy Abraham, Stephan El Shaarawy o Nicolo Zaniolo siguen a las órdenes de Mourinho, quien ha añadido a su nómina de estrellas a Paulo Dybala, un fichaje muy aclamado por su afición tras salir del Juventus. Por contra, la lesión de Georginio Wijnaldum ha trastocado los planes del técnico luso, que ha perdido a una pieza importante para buena parte del curso. Los otros rivales del Betis, no tienen mucho nombre. El Ludogorets, dominador absoluto de la Liga de Bulgaria, inicia un nuevo proyecto con el técnico esloveno Ante Simundza, que el año pasado logró colocar al Mura de su país en la Liga Conferencia. Sus dueños, máximos inversores del fútbol búlgaro, intentarán plantear batalla por la segunda plaza. Y, el HJK Helsinki, a priori, sólo dejará un viaje incómodo y dos duelos que deberían ser sencillos. Para la Real Sociedad, la aparición del Manchester United no es nueva. En la temporada 2020/21, el conjunto inglés eliminó a los hombres de Imanol Alguacil en dieciseisavos de final. Ahora, dos años después, volverán a enfrentarse con Erik ten Hag en el banquillo, desde donde intenta recuperar a un club deprimido. Ha comenzado mal la temporada, pero después de perder en las dos primeras jornadas de la Premier League remontó el vuelo tras ganar al Liverpool. Y, además, tiene nombres interesantes: Eriksen, Casemiro, Jadon Sancho, Bruno Fernandes, McTominay y Rashford pueden hacer un equipo temible si encajan las piezas. En el puzzle, aún no se sabe si estará Cristiano Ronaldo, que desea abandonar el United a toda costa. Del Sheriff Tiraspol, la Real deberá mirar de reojo a la temporada pasada, cuando el cuadro moldavo fue capaz de sorprender al Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Es un equipo impredecible y deberá tener mucho cuidado con él. Y, el Omonia, como el HJK Helsinki, es el convidado de piedra a una fiesta en la que tiene pocas opciones de divertirse. Otro de los candidatos a ganar la competición, el Arsenal, quedó emparejado en el grupo A con dos equipos complicados. Por un lado, se enfrentará a un histórico como el PSV Eindhoven, dirigido por Ruud van Nistelrooy y que se quedó fuera de la Liga de Campeones tras caer ante el Rangers en la última ronda previa. El campeón de Europa de 1988 venderá caro el primer puesto a los hombres de Mikel Arteta. De los otros dos rivales, se espera pelea. Sobre todo del Bodo/Glimt noruego, que el curso pasado llegó a humillar al Roma con un 6-1 en la fase de grupos. Además, rozó la Liga de Campeones, pero se quedó fuera tras caer frente al Dinamo Zagreb en los penaltis. Mientras, el tercer rival del Arsenal, el Zúrich, intentará dar la sorpresa. El otro club italiano en la competición, el Lazio, también tendrá un compañero de viaje complicado. El Feyenoord, finalista de la pasada edición de la Liga Conferencia, aunque ha perdido a Luis Sinisterra, es un equipo peligroso con nombres de calidad contrastada como Danilo u Oussama Idrissi. Sus otros dos rivales serán el Midtjylland danés y el Sturm Graz austríaco. No debería tener problemas para superarles. Del resto de grupos, destaca el D, con el Braga portugués de Artur Jorge y con el goleador español Abel Ruiz en forma, que será favorito ante el Malmö, el Unión Berlín y un equipo peligroso como el Royale Union Saint-Gilloise belga, que tiene en la figura de Dante Vanzeir a un goleador temible. Pero de todos los clubes en competición, los dos con más nombre, el Manchester United y el Roma, han caído del cielo para emparejarse con la Real Sociedad y el Betis. Y, aunque los grupos de los dos equipos españoles son asequibles, sus aficionados podrán degustar duelos de altura con rivales de relumbrón que alegrarán su fase de grupos.