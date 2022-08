El Poliesportiu de Sant Ferran acogió este jueves el entrenamiento de la selección balear absoluta que este próximo domingo volverá a disputar un partido 14 años después de hacerlo por última vez. Jugará ante uno de los equipos más enforma de las Illes, el Atlètic Baleares, que esta pasada temporada firmó una gran campaña poniendo el broche de oro con el ascenso a Segunda Federación. El del domingo por lo tanto será una buena piedra de toque para ambos conjuntos. Las seleccionadas por Mario Cabanes volverán a competir catorce años después de hacerlo por última vez y lo harán en el marco del ‘I Torneig Margarita Miranda’.

La entrada será gratuita y se pretende que sea una fiesta del fútbol femenino isleño, toda vez que se homenajea a la que fuera primera directiva del fútbol balear en la década de los 70, Margarita Miranda. La última vez que se reunió a la absoluta femenina fue en el mítico campo de Pasarón para jugar contra Galicia en diciembre de 2008.

El seleccionador Mario Cabanes, en el centro, junto a las seleccionadas para jugar ante el Atlètic Baleares.

La Federació ha llevado a cabo un gran trabajo con las selecciones inferiores femeninas y ahora pretende consolidar de nuevo el combinado absoluto aprovechando el gran trabajo que clubes como el Baleares, Son Sardina, Algaida, Santa Ponça o Collerense llevan a cabo. El auge del fútbol femenino a nivel nacional se traslada también a la Isla cada fin de semana y este domingo el epicentro y gran atención estará en el Estadi Balear.

«Hoy es un día importante para el fútbol femenino ya que hemos recuperado la selección absoluta con una gran repercusión social y mediática», asegura Pep Sansó, presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears. «Tras el último partido en 2008 no se habían vuelto a reunir y creo que el fútbol femenino está más vivo que nunca. Sin duda su promoción es un objetivo a corto plazo de la FFIB. Al no existir un campeonato de España no se había convocado pero hoy y tras la repercusión que ha tenido queda claro que el fútbol femenino está más vivo que nunca y su promoción y apoyo es nuestro objetivo a corto plazo». A su vez, Sansó anunciaba que la «selección viajará a Menorca e Ibiza para realizar sendos partidos amistosos y seguir promocionando a una jugadoras con un gran nivel».