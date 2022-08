Prueba de fe ante un rival de altura

San Mamés examina a un Mallorca en construcción. A las 17:30 horas y a traves de Gol TV y Dzan, el equipo de Javier Aguirre afronta un test de altura ante un Athletic Club siempre temible y que se presenta como una prueba de fuego para el once bermellón. Con la única duda de Baba o Battaglia en la zona ancha, el primer once de la temporada no diferirá de las pruebas que ha llevado a cabo durante la pretemporada y salvo Predrag Rajkovićen la portería y Copete en el centro de la zaga, el resto son ya viejos conocidos de la afición rojilla.

No han dado para más por el momento las negociaciones de Ortells y Moya en los despachos. Atar en propiedad a Battaglia, Maffeo y Muriqi y dar continuidad a Grenier han supuesto desembolsos importantes, pero le sigue faltando una buena dodis de sal y pimienta a este equipo y hoy se verá en qué cantidades. Fiel a su esquema de tres centrales (Raíllo, Copete y Valjent) y dos laterales con recorrido, Maffeo y Costa, el Mallorca quiere ser reconocible precisamente a raíz de ser sólido en defensa. La sala de máquinas es donde más flojea el grupo. Sin Salva Sevilla, quien tiene que dar un paso adelante es Grenier cuyo socio será Baba o Battaglia. El ghanés no ha firmado una buena pretemporada y se ha mostrado poco fiable. A poco que el argentino haya apretado durante estas semanas no sería nada raro que el técnico mexicano le situara de inicio. Kang In Lee, Dani Rodríguez y Muriqi van a completar el primer equipo de esta Liga que como casi año empieza con más dudas que certezas. El mes y pico de trabajo sirve para poner a punto las piernas de los futbolistas, pero para nada más. Los amistosos no son un punto de referencia y hoy el Mallorca empezará la temporada en plena pretemporada. Esa es la sensación tanto en el equipo rojillo como en gran parte del resto de conjuntos de la máxima categoría.

Un buen resultado en San Mamés permitirá seguir esperando al cierre de mercado para atar algún que otro refuerzo más. Un traspié de consideración hará que todo sea más rápido. Es lo que tienen las primeras jornadas de la temporada en pleno mercado abierto. Una sinrazón absoluta y carente de toda lógica. Conjuntos que estas semanas jugarán con unos futbolitas y que en septiembre pueden enfrentarse a su exequipo. Absolutamente desconcertante.

Aguirre dijo ayer que quiere un equipo valiente y atrevido, pero no es precisamente el ADN de este Mallorca que apunta a ser un grupo mucho más conservador que otra cosa. Con Muriqi a ver qué caza, el plan es más o menos interesante siempre y cuando no te marquen y esto te oblige a dar un par de pasos adelante. Entonces la manta que en el minuto cero te cubre la cabeza ya no sirve y hay que tratar de enseñar algo más.

La gran incógnita será conocer la respuesta del guardameta Predrag Rajkovićy sus prestaciones en un primer partido de alta intensidad. Hasta el momento en la pretemporada casi no se le ha visto. Lo mismo sucede con Copete, un recién estrenado en la competición. Grenier por el momento no es Salva y más que los recién llegados, por ahora se echa casi más de menos a los que ya no están. En el capítulo de bajas el mexicano no podrá contar con Greif y Amath, lesionados, ni con Ruiz de Galarreta, que ha vuelto a entrenar tras seis meses de baja. El delantero Ángel Rodríguez no ha podido ver cumplido su deseo de firmar una buena pretemporada y ha vuelto a lesionarse.

El técnico rival, Ernesto Valverde, tiene numerosas dudas. Iker Muniain y Sancet puede ser la pareja de socios en la sala de máquinas. Raúl García acaba de salir de una lesión muscular y puede que no juegue de inicio. Unai Simón también ha estado inédito esta pretemporada. El puzle del preparador está a medio hacer, pero sin duda es un conjunto con talento y potencialmente fuerte. Dirigirá el encuentro Javier Iglesias Villanueva del Comité Gallego.