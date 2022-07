España, a por la anfitriona

En el minuto 91 del último partido de la fase de grupos, la continuidad de España estaba en el aire. Hasta que el remate de Marta Cardona certificó el pase y permite soñar a la selección con las segundas semifinales de su historia en las Eurocopa, aunque sea ante la favorita y anfitriona Inglaterra. El conjunto de Jorge Vilda ha cargado las pilas de la confianza con un triunfo tibio, pero necesario ante Dinamarca. No exhibió el brillo de la selección, que ha ido a remolque todo el torneo, pero sirvió para meterse en la fase eliminatoria y a partir de aquí ya puede pasar cualquier cosa. Pero no hay que olvidar que la Inglaterra de Sarina Wiegman ha marcado catorce goles y no concedido ni uno solo en los tres partidos que ha jugado.

Complicado Las inglesas, comandadas por una Wiegman campeona de Europa en 2017 y subcampeona del mundo en 2019 (ambas con Holanda) eran el rival a evitar. Por su calidad en el campo, con, por ejemplo, la ‘pichichi’ Beth Mead, que suma cinco tantos, y por su hinchada fuera. Hasta cerca de 30.000 ingleses se esperan hoy en la costa sur de Inglaterra, en el Amex Stadium de Brighton. España, por su parte, ha jugado mejor de lo que dicen sus resultados y solo la falta de puntería, explicada en parte por la ausencia a última hora de Alexia Putellas, ha lastrado la participación de la selección en este torneo, donde intentarán romper la maldición de los cuartos. La selección cayó las dos últimas veces que apareció en esta ronda, en 2013 contra Noruega y en 2017 contra Austria. Las de Vilda buscan las primeras semifinales desde 1997.