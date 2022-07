El Barça abre su pretemporada con un empate y el debut de un mallorquín

El FC Barcelona arrancó los amistosos de pretemporada este miércoles con un empate (1-1) ante la Unió Esportiva Olot, un primer test con muchos jugadores del filial, entre los que estaban el mallorquín Chadi Riad ,y el debut de Kessié y Pablo Torre como azulgranas, donde la mejor noticia fue la vuelta a la actividad de Pedri y Ansu Fati.

El central mallorquín, de 19 años y que lució el dorsal 15, ingresó en el terreno de juego en el descanso para ocupar la plaza de central zurdo en encuentro que enfrentaba a los blaugrana ante otro viejo conocido de la Isla, Manix Mandiola. Chadi, formado en la escoleta del Atlético Rafal y que firmó por el Barça con la carta de libertad hace tres años procedente del Real Mallorca, cumplió con creces en su primera aparición a las órdenes de Xavi Hernández. Después de renovar su contrato con la entidad blaugrana, Chadi pasará a formar parte esta temporada del filial después de haber destacado el curso anterior con el Juvenil A.

El nuevo Barça de Xavi, quien empieza su primera temporada completa al frente del equipo, arrancó la nueva temporada con nuevas sinergias entre los jugadores de la plantilla y los recién llegados, todos ellos con el objetivo común de ganarse desde el primer día la confianza del técnico de Terrassa. El joven centrocampista Pablo Torre, a sus 19 años, mostró su descaro y ambición desde el inicio, una carta de presentación en la que no tardó en demostrar sus genialidades -con caños incluidos- y la buena compenetración con sus compañeros para generar las mejores ocasiones de los 'culés' en la primera parte.

De las botas de los nuevos fichajes salieron las mejores ocasiones. Primero fue Pablo Torre, quien buscó en profundidad a Aubameyang para probar portería, y más tarde Kessié sacó a relucir su facilidad para llegar al área contraria para poner un centro al gabonés que tocó en el larguero. Pero el exjugador del Arsenal demostró no haber perdido el olfato goleador después de las vacaciones y abrió el marcador tras una asistencia del guardameta Ter Stegen, quien hizo gala de su juego de pies con un pase largo que Aubameyang culminó con una vaselina al primer toque en la primera media hora de encuentro. Tras el gol, el cuadro catalán desconectó y el control de la posesión no fue suficiente para llegar al descanso por delante. El centrocampista Eloi Amagat demostró su veteranía y puso el empate desde los once metros en el minuto 44. Xavi cambió su once y evidenció el 'reset' del equipo, dando oportunidades a jugadores como Miralem Pjanic y Àlex Collado, que volvieron a vestir la camiseta 'culé' tras sus respectivas cesiones al Besiktas turco y Granada. Junto a ellos, la medular la completó Pedri, quien sacó a relucir el '8', su nuevo dorsal, tras sentirse de nuevo jugador después de tres meses por su lesión en el bíceps femoral. Del mismo modo que Ansu Fati, ya recuperado de la rodilla y con el brazalete de capitán, la principal baza en ataque en la segunda parte. Precisamente, la conexión entre ambos cogió protagonismo y se saldó con la mejor ocasión, aunque el tinerfeño se quedó con la miel en los labios en la frontal del área.

La impotencia en ataque del Barça realzó el trabajo defensivo del Olot, que no se dejó amedrentar antes las perlas azulgranas para acabar en tablas en el primer amistoso de pretemporada. Collado, omnipresente en el juego, lo intentó por todas las vías pero evidenció una vez más la escasez goleadora de los atacantes. Una tarea pendiente para Xavi, que espera resolver con la llegada de nuevos refuerzos, como el extremo brasileño Raphinha, anunciado este miércoles por el club. Tras el primer test en Olot, los azulgranas pondrán rumbo a Estados Unidos para llevar a cabo la gira americana, donde se enfrentará a Inter de Miami, Real Madrid, Juventus de Turín y New York Red Bulls. El primero de estos duelos se disputará en la ciudad de Miami el próximo 19 de julio.