El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ha querido estar al lado de Miquel Bestard durante la asamblea celebrada este sábado en el Palau de Congressos de Palma y ha elogiado la figura del bunyolí, al que ha reclamado que permanezca en la estructura del organismo que rige el balompié a nivel nacional. Rubiales ha calificado a su homólogo como «el mejor presidente de la historia de la FFIB».

«He tenido que hablar muchas ocasiones en situaciones muy diverssas y hoy es la más difícil. Te quiero mucho, he aprendido mucho de ti y estoy muy emocionado. Se me ha pasado todo en un flash.

Muchos no sabían esta decisión que Miquel tenía tomada. El que ha sido el mejor presidente de la historia de la FFIB. No voy a dejar que te vayas de la vicepresidencia de la RFEF. Me has ayudado mucho», ha explicado Luis Rubiales. «Los tres últimos años han sido duros y lo hace por su familia», ha añadido.

El presidente de la RFEF ha desvelado que Miquel Bestard le pidió que quería «que el fútbol balear este representado en los órganos, pero para mi no quiero nada». «Yo le dije: 'no te voy a hacer caso, pero tu vas a ser vicepresidente'. Ha sido un honor que hayas estado siempre a mi lado. Siempre has dejado a muy alto nivel el futbol español. Me has ayudado mucho. Transmites credibilidad y cariño», ha dicho sobre Bestard, al que ha considerado «un dirigente único, leal, cercano, sincero y mi amigo. Te quiero mucho. Por eso quiero, en nombre de la gente de la Federacion y del futbol español». «Es un broche final en la FFIB y punto y seguido en la RFEF, donde quiero que permanezcas», ha concluido.