El Levante ha anunciado este viernes el fichaje por dos temporadas del guardameta mallorquín Joan Femenías, que llega libre tras militar en el Real Oviedo, donde ha disputado 88 encuentros oficiales en LaLiga SmartBank. Femenías, de 25 años, dio sus primeros pasos en el fútbol en el equipo de su localidad, el CD Manacor. Posteriormente, jugó en el CE Constància y en 2013 recaló en las categorías inferiores del Villarreal, donde progresó por sus diferentes equipos hasta que, con el filial, disputó la fase de ascenso a Segunda División en dos ocasiones. En la temporada 2019/2020 pasó a defender los intereses del CF Fuenlabrada, donde debutó en la categoría de plata, y un año más tarde recaló en el Real Oviedo, donde ha jugado hasta la actualidad.

🎙 @joanfeme1



"El proyecto, la ilusión de conseguir un objetivo y devolver al club donde se merece eran suficientes argumentos para estar aquí"



"Tengo muchas ganas de conocer a los compañeros y de empezar a trabajar con la máxima ilusión y responsabilidad" pic.twitter.com/F2oQ2UzzKe — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) July 1, 2022

El nuevo guardameta del Levante, Joan Femenías, explicó que no tuvo ninguna duda en fichar por la entidad levantinista porque «el proyecto y la ilusión de conseguir el objetivo de devolver al equipo donde se merece eran suficientes argumentos para estar aquí». «Todas las referencias de la gente con la que he hablado que conoce el club han sido muy positivas. He estado viviendo en Valencia durante mucho tiempo y conozco bien el club y la ciudad», dijo en declaraciones al club.

El portero mallorquín dijo que sabe que en el vestuario hay muy buen grupo humano y afirmó estar convencido de que conseguirán los objetivos que se propongan. «Tengo muchas ganas de conocerlos, de empezar a trabajar con la máxima ilusión y responsabilidad, dándolo todo en el día a día», agregó. Por último, Femenías expresó que todos juntos, entrenando más que el cien por cien, conseguirán «disfrutar durante la temporada y que todos los objetivos que nos propongamos se cumplan".