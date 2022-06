La reivindicación de Asensio ante una semana clave

Marco Asensio protagonizó una reivindicación personal en su regreso a la titularidad de la selección española, en La Rosaleda ante la República Checa, antes de encarar una semana clave para su futuro, en la que tratará su situación con el Real Madrid, con ofertas sobre la mesa para una salida inmediata si no se renueva el contrato que expira el 30 de junio de 2023. Desde el 11 noviembre de 2020, en un encuentro amistoso en Amsterdam ante Países Bajos, Asensio no era titular con la absoluta. Lo fue en los Juegos Olímpicos de Tokio pero para el seleccionador Luis Enrique Martínez no había vuelto a contar.

Citado como premio a su temporada en el Real Madrid para los cuatro primeros partidos de la tercera edición de la Liga de Naciones, demostró hambre en su regreso, se ganó la titularidad y dejó un mensaje para ganarse una plaza al Mundial de Qatar. Fue el líder del ataque de España en La Rosaleda Marco Asensio, inspirado en el uno contra uno, en la asociación con sus compañeros y buscando generar peligro cada vez que entró en contacto con el balón. Jugando en banda izquierda primero, inventando el gol clave del partido de Carlos Soler con una gran maniobra, y acabando su participación como falso nueve. Una polivalencia ofensiva muy valorada por Luis Enrique, como ocurre con otros jugadores como Ferran Torres, Ansu Fati o Dani Olmo. El deseo de Marco Asensio tras la conquista de la decimocuarta en París era que se aplazasen dos semanas las conversaciones sobre su situación en el Real Madrid. Quería estar centrado en darlo todo con la selección y recuperar la confianza de Luis Enrique. Una vez acabados los cuatro partidos con España, llega el momento de hablar con el club blanco y en los próximos días lo hará su nuevo representante, Jorge Mendes, quien, según informan a Efe fuentes cercanas al jugador, trasladará ofertas que tiene sobre la mesa. «Estoy buscando regularidad, la quiero para los próximos años para mí porque siento que esa confianza y esa regularidad es importante», dejó caer Marco en una comparecencia con la selección española. Quiere otro rol y la continuidad de partidos que no encuentra en el Real Madrid. El foco está puesto en el fútbol inglés, con el Arsenal de Mikel Arteta llamando a la puerta de Marco Asensio, y el italiano, donde dos grandes como Juventus y AC Milan, están dispuestos a pagar una cantidad por el traspaso del jugador. El Real Madrid, con los altos dirigentes en conversación con el técnico Carlo Ancelotti, debe decidir si plantea una renovación este verano o es el momento de aceptar una salida del jugador al que firmó por apenas 3,7 millones de euros en 2014 y un año después incorporó a su disciplina. La competencia en la plantilla no aumenta por el frustrado intento de fichaje de Kylian Mbappé y Asensio pelea por un puesto con el brasileño Rodrygo más un recuperado Eden Hazard que quiere devolver lo que siente que debe al madridismo.