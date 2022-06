El Tenerife ha encauzado la eliminatoria con un triunfo por la mínima ante una UD Las Palmas que, si bien, dominó ligeramente a su rival a lo largo de la primera parte, no pudo evitar que los blanquiazules se adelantaran en el marcador, aunque con la colaboración de Mfulu, defensor amarillo. Si bien el inicio del encuentro resultó un poco tedioso dada la cautela o, mejor aún, la pretensión de ambos de no perder, se fue animando a medida que transcurrían los minutos, sobre todo en los últimos diez minutos que resultaron vibrantes, no sólo por el tanto de los locales sino también por varias ocasiones de peligro.

El cuadro amarillo se las prometía en los primeros instantes del segundo periodo con un claro dominio del juego, pero ese contexto poco duró, puesto que de nuevo fueron los locales los que no sólo ejercieron un mayor control sino que, además, lograron aproximarse al área rival con mucho más peligro. La falta de vistosidad en el juego benefició principalmente al cuadro amarillo, que se erigió en dominador del balón, y fruto de una esporádica acción ofensiva llegó su primera gran oportunidad, un disparo de Jonathan Viera (m.27) lo despejó Moore sobre la misma raya de gol, después de que el balón sobrepasase a Soriano. La réplica tinerfeña se produjo a renglón seguido, un centro de Alexander desde la derecha lo remató Enric Gallego al larguero de Valles, pero el segundo remate con auténtico criterio sí que alcanzó la red amarilla (.36), esta vez fue León el que remató dentro del área, pero Mfulu rozó el balón y engañó por completo a Valles. Pero de auténtica intensidad, o mejor aún, los instantes finales de este primer periodo resultaron de auténtico delirio, primer con un franco remate de Enric Gallego que despejó Valles, y apenas unos segundos después fue José León el que sacó sobre la misma raya de gol un remate de Jesé, con Soriano totalmente sobrepasado. De esta vibrante manera concluyó el primero periodo, para reanudarse después el juego con un bosquejo táctico casi similar, pero con una cadencia mucho más expeditiva, puesto que nada más ponerse en juego el balón fueron los amarillos los que pudieron empatar, pero el cruzado disparo de Kirian lo despejó Soriano. Lo que parecía una dinámica favorable a la hueste visitante duró apenas cinco minutos, puesto fueron los tinerfeños los ajustaron su bazas para adueñarse de la situación, cercando casi que al rival en campo propio, pero también los amarillos supieron deshacerse de este asedio a partir de los veinte minutos de juego. Un franco disparo de Robert (m.69) que despejó Soriano con seguridad, y otro peligroso lanzamiento lejano de Kirian un minuto después, que se fue fuera, fueron dos claras muestras de la ambición visitante, pero finalmente no tuvo la suficiente como para marcar e igualar este más que disputado primer partido. Ficha técnica: 1 - CD Tenerife: Soriano; Moore, Carlos Ruiz, José León, Mellot; Mollejo (Pomares, m.89), Alexander (Sergio González, m.65), Aitor Sanz, Bermejo (Elady, m.70); Mario González (Andrés, m.65) y Enric Gallego.

0 - UD Las Palmas: Álvaro Valles; Lemos, Eric Curbelo, Raúl Navas, Cardona; Kiriam, Mfulu, Jonathan Viera, Moleiro (Pejiño,m.78); Mújica (Maikel, m.62) y Jese (Rober, m.62).

Goles: 1-0, M.36: José León.

Árbitro: Ignacio Iglesias Villanueva (Comité Territorial Gallego). Amonestó al local Moore (m.53).

Incidencias: Partido de ida de la semifinal del Playoff de ascenso de LaLiga SmartBank disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López ante 19.732 espectadores.