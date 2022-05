El Granada quiere sellar la salvación en Heliópolis

Betis y Granada dirimen este domingo un duelo andaluz de vital importancia para los granadinos y con algún tinte de morbo en el caso de los verdiblancos, que apurarán sus opciones de meterse en la Liga de Campeones, para lo que deben ganar todo y que el Sevilla pierda sus dos partidos, frente a un rival que busca sellar la permanencia. El flamante campeón de Copa, con su técnico Manuel Pellegrini como gran artífice de una brillante campaña, es quinto con 61 puntos, a 5 del Sevilla, con el que, además, tiene el golaveraje particular perdido, aunque el Betis no renuncia, de antemano, a nada y dará el máximo para vencer al Granada y apurar sus remotas posibilidades de quitarle la 'Champions' a su eterno rival.

Los verdiblancos, tras perder con el Elche (0-1) y el Barcelona (1-2), y entre medias empatar 0-0 en Getafe, no se esperaban este apasionante final de temporada, aunque la serie de empates encadenada por el Sevilla le ha abierto esta opción que intentarán aprovechar hasta que las matemáticas no digan lo contrario. El Betis, ya liberado de presión al tener asegurada una plaza en la Liga Europa por su condición de campeón de la Copa del Rey, no desperdiciará ninguna oportunidad de sobrepasar al Sevilla, y así lo ha dejado claro el chileno Pellegrini, con lo que ello supondría por la rivalidad cainita en la ciudad, pero también sabe que es casi una quimera y que no depende de él, pues debe ganar a un Granada que se juega la salvación y al Real Madrid. Además, los béticos tendrían que esperar que el conjunto del barrio de Nervión perdiera este domingo con el Atlético y el último partido en casa con el Athletic Club de Bilbao, lo que ha llenado de ingredientes atractivos a este duelo andaluz frente a un Granada que, sin embargo, ni mucho menos llega a Sevilla como invitado de piedra.

Pellegrini sigue sin poder contar por lesión con el meta chileno Claudio Bravo, los defensas Martín Montoya y Víctor Ruiz, y el medio Víctor Camarasa, pero ha recuperado al final para su zaga al argentino Germán Pezzella, restablecido de un golpe y que formará con Édgar González ante la baja de Marc Bartra por sanción. El chileno podría mantener su política de cambios e introducir al mexicano Guardado en la media junto al argentino Guido Rodríguez, en lugar del luso William Carvalho, y también en el tridente ofensivo, con Joaquín por el galo Fekir junto a Canales y Juanmi, y de nuevo Borja Iglesias en punta por el brasileño Willian José.

Enfrente, el Granada llega al Villamarín con el objetivo claro de conseguir una victoria que le dé la permanencia matemática una temporada más en LaLiga Santander. Tras ganar de forma consecutiva al Mallorca (2-6) y al Athletic Club (1-0), el cuadro rojiblanco está a dos puntos de certificar su salvación, algo que también conseguiría este domingo, pase lo que pase en Sevilla, si el Mallorca no vence al Rayo Vallecano. Los granadinos confían en que se prolongue el efecto Aitor Karanka, que aún no conoce la derrota desde su llegada al equipo hace cuatro jornadas, para festejar su permanencia en Sevilla y no tener que jugárselo todo en la última jornada, en la que recibirán en el Nuevo Los Cármenes al Espanyol.

El Granada vuelve a afrontar el partido con numerosas bajas entre lesionados y sancionados, lo que obligará al técnico a realizar cambios en la zona defensiva. La sanción por acumulación de amarillas de Sergio Escudero y la lesión de Carlos Neva dejan al equipo sin lateral zurdo, por lo que tendrá que jugar ahí el diestro Joaquín Marín 'Quini'. Víctor Díaz y el portugués Domingos Duarte también tienen plaza fija en una zaga que completará Germán Sánchez, lo que llevaría a Víctor Díaz al lateral diestro, o el colombiano Santiago Arias, opción que mantendría a Víctor Díaz como central. Al seguir de baja por lesión el extremo venezolano Darwin Machís, de mitad de campo hacia arriba repetirá el técnico el once del pasado partido ante el Athletic, con la única duda de si en punta entra el colombiano Luis Suárez o se mantiene Jorge Molina. Karanka recupera para el choque tras cumplir un partido de sanción al medio serbio Njegos Petrovic, mientras que completan las bajas rojiblancas, también por lesión, el central Raúl Torrente, los medios Ángel Montoro y Rubén Rochina, y el extremo Dani Raba.