El Alavés aguarda el milagro pendiente de Son Moix y el Nuevo Mirandilla

El Alavés se jugará la vida en el Estadio Ciutat de València con un enfrentamiento clave ante el Levante, único equipo que ha sellado su descenso a Segunda División, y ante el que intentará ganar para provocar un milagro que depende del propio cuadro vitoriano y de otros resultados. El equipo dirigido por Julio Velázquez está prácticamente obligado a ganar al Levante y esperar a que los resultados del Cádiz-Real Madrid y del Mallorca-Rayo les favorezcan.

Un triunfo del club gaditano enviaría a los vascos a Segunda División independientemente del resultado obtenido en el Ciutat de València, pero si el Cádiz no puntúa y el Mallorca no gana, incluso el empate le mantendría con vida al equipo babazorro hasta la última jornada. El Alavés llega a Valencia con el ánimo por las nubes después de aguantar una jornada con la llama encendida y tras vencer al Espanyol (2-1).

Sin embargo, la incógnita del cuadro vitoriano se presenta en su capacidad para sacar los partidos lejos de Mendizorroza: sólo ha ganado uno de sus dieciocho encuentros y es una asignatura pendiente de esta temporada. Para este duelo, Velázquez no podrá contar con el senegalés Mamaou Loum por acumulación de amonestaciones, después de que el Comité de Apelación no aceptara el recurso del club vasco por la cartulina recibida ante el Celta. Por otro lado, podrán estar disponibles Ximo Navarro y Édgar Méndez, ausentes la pasada jornada, mientras que Joselu Mato y Gonzalo Escalante serán de la partida a pesar de salir magullados ante el Espanyol. El gran papel de Miguel de La Fuente le podría abrir de nuevo la puerta de la titularidad para este duelo, aunque Manu García ya está recuperado, lo mismo que Jason Remeseiro, que fue fundamental en las jugadas de estrategia frente al Espanyol.

En la defensa, Ximo Navarro podría ocupar el puesto de Nahuel Tenaglia. Mientras, el Levante se someterá al plebiscito de su afición después de una temporada para olvidar. La goleada recibida en el Santiago Bernabéu el jueves confirmó un descenso a Segunda División que estaba casi cantado tras la pésima primera vuelta del equipo, con apenas ocho puntos. El Levante se despedirá este domingo de la categoría en su estadio con la intención de regresar cuanto antes.

Sin nada en juego, el partido será un examen para los jugadores y, sobre todo, para el presidente Quico Catalán, que ya ha anunciado su voluntad de seguir al frente del equipo pero que podría encontrarse un ambiente hostil este domingo en el Ciutat de València. Al margen de las críticas de la hinchada queda el entrenador Alessio Lisci, cuyo destino parece lejos del Ciutat de València y que no ofrecerá la convocatoria hasta después del entrenamiento vespertino de este sábado, pero De Frutos, Clerc, Soldado y Mustafi están lesionados.

El italiano ya hizo algunos cambios en el once ante el Real Madrid y seguirá haciéndolo por el cansancio de sus futbolistas. Así, jugadores como Vezo, Duarte, Saracchi, Cantero o Roger podrían entrar en la formación titular. El partido ante el Alavés servirá de despedida para algunos jugadores que acaban contrato, como Radoja, Miramón o Duarte, y también podría ser el último de Pepelu, que de momento ha rechazado las ofertas de renovación del Levante, y, sobre todo, del capitán José Luis Morales, que no tiene contrato la próxima temporada y todavía no ha desvelado su futuro.