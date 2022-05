Dos históricos en busca del ascenso

Miquel Monlondro y Pere Mateu Grimalt son los presidentes de Poblense y Manacor, los dos clubes que este domingo en Son Bibiloni se jugarán la final autonómica de Tercera División. El que resulte victorioso disputará el partido definitivo contra un equipo de la península en busca del ascenso a Segunda RFEF. Desgraciadamente solo puede ascender uno. Ambos mandatarios exhibieron máxima deportividad las horas previas al encuentro y aseguraron que las entidades que presiden están preparadas para abordar el ascenso de categoría. Tanto un club como otro son históricos y están en lo más alto por méritos propios y por una muy buena gestión en sus respectivas entidades.



Pere Mateu manifestó su satisfacción y orgullo por volver a situar el nombre del CE Manacor en lo más alto. «Hacía años que el club no estaba en una situación como esta. Intentaremos luchar con todas nuestras armas para pasar a la siguiente fase, pero más allá de lo que pueda ocurrir estamos muy satisfechos por cómo ha transcurrido la temporada», declaró. «Para nosotros es importante que haya mucha gente de Manacor jugando en el club, también hay otra serie de futbolistas como Tià Sastre, que es de Vilafranca, y nos hace subir el nivel y otra gente que viene de un poco más lejos pero que nos ayuda a ser competitivos. Queremos que de Manacor venga el máximo de gente posible a la final y que sea una fiesta el partido de este domingo y las gradas se vean llenas de gente», manifestó.

Sobre si el club está preparado para dar el salto a una categoría de la Segunda RFEF en caso de ascenso, Pere Mateu no dudó en asegurar que sí. «Desde que entramos en el club hace ahora cuatro años, el fútbol se ha profesionalizado. Ahora hay muchas más obligaciones y estamos bien situados para poder abordar el ascenso a la Segunda RFEF porque desde la directiva hemos trabajado para crear una estructura más profesional, casi empresarial, para cumplir con todas las obligaciones. Potenciamos el equipo de Tercera y eso ha sido clave para poder llegasr a partidos como el del domingo. Es un trabajo que viene de lejos. Empezamos con Pep Sansó, después con Jaume Mut y ahora recogemos los frutos. El año que viene es el Centenario del club, vamos a disputar la Copa del Rey y si bien esta temporada ya es muy exitosa para nosotros, lo cierto es que no renunciamos a nada y si podemos ascender, ascenderemos. No estamos lejos de estar en una estructura más profesional».

Por su parte el presidente del Poblense, Miquel Molondro, también agradeció el trabajo de la Federació porque se llevan unos años «de evolución». «Esta Federación nos ha ido preparando y ayudando y esta fase de playoff es algo muy importante, es como si jugáramos la Copa del Mundo y al final han llegado los dos mejores equipos, sin menospreciar al rest», afirmó Moondro. «Se verá un gran partido. El Mallorca ha facilitado las instalaciones de un gran campo, grande y rápido», manifestó el presidente del club azulgrana. También el máximo mandatario azulgrana indicó que en estos momentos el club que preside está preparado para ascender a Segunda RFEF. «Llevamos años con la Federació y con sus ayudas y eso nos ha permitido prepararnos. El Poblense tiene un objetivo, que es ganar al Manacor e intentar el ascenso de categoría».

Miquel fue un jugador mítico del Poblense y también con pasado en el Mallorca. Tiene experiencia de sobra para vaticinar «un partido muy disputado». «Pienso que será un encuentro en el que se jugará bien a fútbol y la gente va a disfrutar. Espero que acuda la afición y Son Bibiloni será una fiesta y las gradas estarán llenas», indicó Molondro.