Bestard: «Sin la reestructuración del fútbol regional 25 equipos habrían descendido»

El presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, (FFIB), Miquel Bestard, ha asegurado esta mañana que la reestructuración que se ha llevado a cabo en el fútbol regional por la cual se evitan los descensos de categoría obedece a una clara intención: «La de no perjudicar a nadie». El máximo responsable del fútbol balear explicó ante los medios que debido a los acontecimientos de estos últimos años ha llegado el momento de regular las categorías ya que los grupos de Tercera División tienen que ser de un máximo de 16 equipos. «No hemos podido evitar el descenso de los equipos de Tercera a categorías regionales y hemos creído que era el momento de que la comisión delegada de la Federación sacase adelante el proyecto de un asambleísta por el cual no se producirían descenso en categorías regionales. Ahora la asamblea general es la que tiene que dar el OK a este proyecto», indicó Bestard.

En este nuevo escenario la categoría de Preferente pasará de tener 20 equipos a contar con dos grupos de 16. De esta forma no habrá ningún equipo de categorías regionales que descienda. También la Primera Regional competirá en una liga de dos grupos de 16 equipos. «Si esta reestructuración no se lleva a cabo habrá 25 equipos que bajarán sin que les toque descender de categoría. Si este movimiento no se lleva a cabo ellos bajarán y de esta forma han quedado protegidos. Las circunstancias, la pandemia y todo lo que ha pasado obliga a mover ficha», dijo Bestard.

Sobre las críticas recibidas, indicó lo siguiente: «Lo que no hay que hacer es decir cosas sin saber que se dice y maltratar a la gente. Todos los que estamos aquí lo estamos porque queremos y sobre todo para ayudar y tirar adelante. No he mirado nunca de dar ventaja a nadie, solo proteger a la mayoría y que nadie salga perjudicado», declaró Miquel Bestard.

El presidente añadió también que esta propuesta creemos que «no perjudica a nadie y no estamos a mitad de temporada, estamos a falta de dos partidos donde no se decide nada y el que hace campeón hace campeón y no bajarán equipos a los que no tocaba descender. Por eso lo hemos hecho. Nuestro objetivo es ayudar a todos y hacer las cosas bien hechas. Sabemos que esta reestructuración, en su primer año, pueden aparecer dudas, tal vez no vaya lo bien que debería, pero pensamos que sí y si no va bien vamos a cambiar», declaró Bestard.

Esta decisión de la comisión delegada se ha llevado a cabo en estas fechas porque de hacerlo al término de la competición existían dudas razonables de no poder efectuarse de cara a la próxima temporada, de ahí el movimiento antes de que concluya el campeonato.