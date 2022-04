Ambos han compartido muchos minutos de emisión juntos en Twitch. De hecho una prolongada charla entre Ibai Llanos y Gerard Piqué en las redes sociales hizo caer en la cuenta a algunos del imparable poder de atraer masas del joven vasco afincado en Barcelona. Hicieron negocios juntos, como cuando emitieron en exclusiva el debut de Leo Messi con el PSG en la liga francesa. Ibai y Piqué han compartido bastantes sinergias por lo que era de esperar el comentario de Llanos tras la tormenta desatada por la publicación de los audios entre el futbolista y el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

Había expectación y es lógico. Ibai Llanos ha comentado los audios entre Piqué y Rubiales, no sin antes repasar cómo respira el actual mundo del fútbol, un negocio con volúmenes multimillonarios sujeto al parecer a ciertos servilismos que en ocasiones contradicen el sentir de las aficiones, como cuando miles de alemanes irrumpieron con su entrada en el Camp Nou recientemente, haciéndose suyo el templo culé. «¡A dónde estamos yendo a Arabia Saudí!» exclama antes de afirmar que «el negocio se puede hacer de muchas maneras», por ejemplo sin traspasar «algunas líneas que los aficionados y socios no aceptan».

Son antecedentes necesarios para desarrollar lo que Ibai tiene que decir acerca de los polémicos mensajes de voz que se cruzaron Piqué y Rubiales, y que han acabado en manos de El Confidencial. «El problema principal de esto es que Piqué es un futbolista en activo. Si fuese un jugador retirado puedes estar en contra de la moralidad de llevar la competición a Arabia Saudí. Por eso, cuando la gente lo ha visto, ha sido como qué está pasando» argumenta uno de los generadores de contenido de referencia en nuestro país.

Para Ibai Llanos no existe un problema de fondo con que la empresa participada por el central del FC Barcelona, Kosmos, haga negocios con la Federación. Sin embargo, el youtuber sugiere «que no vaya él, que no vaya un jugador en activo del Barça a hacer estas conversaciones» y que estas se desarrollen a través de intermediarios u otros socios de la sociedad. «Menos mal que el Barça no ganó ninguna Supercopa» de las disputadas en tierras árabes, sugiere el comentarista de los medios sociales especializado en materia deportiva.

En un momento hace referencia a «los palos» que le han llovido a él en primera persona por este asunto; «unos palos que han estado muy por encima de lo que yo esperaba», muchos de ellos por parte de «periodistas» a quienes les recalca que «yo no he hecho esto» en referencia a las negociaciones por llevar la Supercopa fuera de España. «Nunca en mi vida he dicho que yo sea periodista y he mostrado bastante respeto por la profesión» incide Ibai, quien no entiende que algunos informadores le aticen «más» que al propio Piqué. «Esto denota una rabia y una inseguridad que me preocupa» asegura.

En todo el vídeo, de algo más de diez minutos de duración, Ibai Llanos hace gala de su acostumbrado mensaje vehemente. «Esto empieza mal. En muchas cosas no coincido con Piqué. Solo faltaba que me contará toda su p*** vida» esgrime en un momento al principio de la alocución. «Esto ya empieza mal. Ningún aficionado de fútbol en España quiere que el fútbol vaya a Arabia Saudí, país del que el streamer dice que es «un país de mierda».

Es por eso que en su opinión el aficionado solo puede apagar la tele para no ver un partido con el que no está de acuerdo, o decir «a mí no me gusta ir a jugar allí», aunque «los equipos van a ir igual», algo que también sucede con el Mundial de Catar, otro país que suscita prevenciones por sus leyes con respecto a las personas homosexuales, o a las mujeres. En doce horas el vídeo en YouTube ha superado el millón de visualizaciones.