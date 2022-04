El entrenador de la UD Ibiza, Paco Jémez, parece no llevar muy bien según que preguntas de los periodistas. Con el sueño del ascenso ibicenco un poco más lejos y después de una dura derrota ante el Burgos, el pasado domingo, el técnico pagó su frustración con un periodista y con el micrófono que golpeó de forma agresiva.

«Cuando estás en modo de Reyes Magos no se puede competir en ninguna categoría (...) Me da pena porque veo que tiramos el trabajo por la puñetera borda y me da pena porque creo que hemos hecho un partido para ganar y lo hemos perdido por nosotros mismos», explicaba muy enfadado Paco Jémez.

Sin embargo, la explosión de rabia y frustración llegó después de una pregunta de Blas Medrano, periodista de Ib3. «¿Es falta quizás de tensión competitiva del equipo estar en esa zona media de la table? Parece que vienes aquí, no de vacaciones, ¿pero se puede deber a eso?», fue la pregunta que terminó de encender a Jémez. «Solo faltaría que dijeras que estamos de vacaciones», interrumpió el técnico. «No hombre», intentó matizar sin éxito el periodista de Ib3 que ya no pudo volver a hablar ante la bronca del entrenador ibicenco.

⚠️ Tremendo ENFADO de Paco Jémez ⚠️



😡 "Yo de fútbol entiendo poco, pero tú bastante menos..."



📺 #DirectoGol pic.twitter.com/YweMgXAqnu — Directo Gol (@DirectoGol) April 17, 2022

«Solo faltaba que dijera que estamos de vacaciones. Si tú intuyes que los errores de hoy es por eso, entonces, me vas a disculpar, pero de fútbol entiendes poco. Yo entiendo poquito, pero tú bastante menos. ¿A ti te ha parecido la imagen del equipo un equipo entregado? ¿Qué coño me estás preguntando? Porque ya me estoy poniendo un poquito nervioso». El técnico estaba visiblemente nervioso y durante la bronca lanzó un golpe contra el micrófono. «Que no te entiendo lo que quieres preguntar. Me empiezas a rayar la falta de respeto. Entiendo que has estado de cervezas y no has visto el partido», concluyó Paco Jémez.





Críticas del Sindicat de Periodistes de les Illes Balears

La actitud del entrenador de la UD Ibiza ha sido muy criticada en redes sociales. Especialmente por algunos periodistas que han querido remarcar que no es la primera vez que Paco Jémez se comporta así en rueda de prensa.

El Sindicat de Periodistas de les Illes Balears ha exigido, este lunes en su perfil de Twitter, unas disculpas del entrador: «Los periodistas debemos aceptar las críticas, nunca los insultos. La actitud del entrenador del @ibizaud con nuestro compañero @medranoblas es lamentable. @PacoJemez10 debería disculparse y @ib3 tiene que pedir explicaciones».