Dalma Maradona, la hija mayor del fallecido astro del fútbol Diego Maradona, aseguró que la camiseta que subastará la casa de pujas Sotheby's no es con la que su padre anotó los dos goles a Inglaterra en el Mundial de México 1986, sino la que usó durante el primer tiempo. «No tenés manera de comprobar que tenés la del segundo tiempo, estás mintiendo. Él no tiene la camiseta de los dos goles», dijo Dalma Maradona en su programa de Radio Metro sobre el británico Steve Hodge, que asegura tener la camiseta que lucía cuando anotó los llamados «Gol del siglo XX» y el de «la Mano de Dios».

«Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Conociendo a mí papá sabés que esa camiseta no se la dio a nadie. No la tiene este hombre. No la tiene él. Lo sé fehacientemente», sostuvo Dalma Maradona. La hija del excampeón del mundo dijo saber quién tiene la camiseta que usó su padre durante el segundo tiempo, pero evitó dar el nombre del propietario.

Hodge asegura hace años ser el dueño de la histórica camiseta, que se exhibió en un museo y será subastada del 20 de abril al 4 de mayo por Internet. «No es esa. No quiero decir quién la tiene porque es una locura. No la tiene este hombre. No lo confirmé yo, lo dijo él (Diego Maradona). Me dijo: '¿Cómo le voy a dar la camiseta de mi vida'», aseguró Dalma Maradona, que incluso dijo haber visto la camiseta que utilizó su padre en el segundo tiempo. «Es la verdad. Es una camiseta importante la que tiene, la del primer tiempo, pero sin goles, una pena», concluyó.