«La llamada de la selección significa mucho». Más claro no lo pudo decir este lunes Leo Román, portero ibicenco del Real Mallorca citado por el combinado nacional sub-21 para el partido de este martes contra Eslovaquia. En él, los españoles pueden sellar la clasificación para el Europeo. El cancerbero del Real Mallorca afirmó que esto «es algo con lo que uno sueña desde pequeño, cuando empieza a jugar a este deporte y se tiene le ambición de llegar al fútbol profesional». «Representar a tu país y entrar en la convocatoria es un sueño», agregó.

El mallorquinista aseguró que le han acogido con los brazos abiertos: «El ambiente es magnífico. Tuve un recibimiento muy bueno del cuerpo técnico y de los compañeros. Hay muy buen grupo». 2022 está siendo su año. «Me están saliendo las cosas bien. Creo que estoy trabando duro y, al final, eso se está traduciendo en oportunidades», comentó al respecto. Eso sí, matizó que «no empezó de la mejor forma porque tuve una lesión en el pómulo». «He visto las dos caras de la moneda este año», añadió. Leo Román todavía está en una nube: «Cuando me citaron aquí con la selección, la verdad es que no me lo creía. Fue todo muy rápido. Tenía poco tiempo de reacción y debía ir al aeropuerto. No fui consciente hasta que pasaron unas horas».

Lo primero que hizo tras conocer la noticia fue llamar a sus progenitores. Curiosamente, su padre, Vicente Román, también fue guardameta. «Está superorgulloso al igual que toda la familia. Ha sido un paso muy importante en mi carrera deportiva y trato de disfrutarlo», dijo. El portero atraviesa ahora mismo su mejor momento y piensa que «cada año te vas encontrando con mejores sensaciones y más experiencia». «Creo que cada año voy mejorando», agregó Román, que recibió muchas felicitaciones de sus amigos de Ibiza.