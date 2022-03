El de Gareth Bale es uno de los nombres destacados en clave futbolística de las últimas horas. Algún periodista deportivo de la capital de España lo llamó jocosamente hace unos días 'ex-expreso de Cardiff', en referencia a que tal vez su tiempo al primer nivel había pasado a mejor vida. Fue cuando supuestamente él mismo se 'borró' del clásico ante el FC Barcelona en el Santiago Bernabéu, el mismo partido que los culés se llevaron por cero goles a cuatro. Aquel en el cual su entrenador, Carlo Ancelotti, no tenía recambio de garantías en el ataque ante la ausencia de Karim Benzema. Hoy, después de los dos golazos de Bale con Gales ante Austria, muchos deben morderse la lengua.

En cambio el capitán galés ha decidido hablar este viernes, después de que la prensa española se llenara de descalificativos hacia el futbolista. Algunos dudan de su profesionalidad, hay quien habla de falta de respeto hacia el club que le paga la nómina puntualmente y hacia sus socios y aficionados. De este modo Gareth Bale ha respondido a las críticas «malintencionadas» de ciertos medios de comunicación españoles, señalando que un artículo del diario madrileño Marca era una «pieza de periodismo calumnioso, despectivo y especulativo».

Este rotativo deportivo calificó al capitán galés de «parásito» y le acusó de fingir una lesión de espalda que le impidió participar en la humillante derrota del Real Madrid ante el Barcelona el pasado fin de semana en la competición doméstica española, tan solo cuatro días antes que marcara los dos goles de la victoria de Gales sobre Austria en su partido de repesca para el Mundial.

«En un momento en que las personas se quitan la vida debido a la insensibilidad y la implacabilidad de los medios, quiero saber, ¿quién está responsabilizando a estos periodistas y los medios de comunicación que les permiten escribir artículos como este?» preguntó Bale en un comunicado en sus cuentas de redes sociales. «Afortunadamente he desarrollado una piel dura durante mi tiempo en el centro de la atención pública, pero eso no significa que artículos como estos no causen daño ni disgusto personal y profesional a quienes reciben estas historias maliciosas».

Bale ayudó a Gales a vencer a Austria por 2-1 este pasado jueves para meterse en la final de la repesca, contra Escocia o Ucrania, por un puesto en la fase final de la Copa del Mundo en Catar. Algunas informaciones deportivas emanadas de Madrid han llegado a afirmar que Bale es incapaz de jugar dos partidos seguidos, de modo que siguiendo esta teoría se habría 'reservado' ante el Barcelona para llegar en condiciones físicas óptimas al partido decisivo con su selección nacional. También hay quien apunta que Bale podría decantarse por colgar las botas definitivamente si el equipo británico no logra finalmente alcanzar el objetivo de clasificarse para la fase final del Mundial.