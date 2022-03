Nada es imposible para el exmallorquinista Trajkovski

Nothing is impossible (nada es imposible)" tiene tatuado en su brazo derecho Aleksandar Trajkovski, el exmallorquinista protagonista de la gesta de Macedonia del Norte frente a Italia, a la que doblegó contra pronóstico con un derechazo formidable que provocó un fracaso de consecuencias imprevisibles en el actual campeón de Europa, fuera del Mundial de Qatar, en el reencuentro del extremo con el estadio Renzo Barbera de Palermo, donde pasó cuatro años «maravillosos» y marcó más goles que nunca.

Después de un asedio de 32 intentos sobre la portería de su equipo, defendida por Stole Dimitrievski, portero del Rayo Vallecano, aunque cinco de ellos sólo fueron entre los tres palos, dieciséis saques de esquina y 67 ataques, según las estadísticas oficiales de la UEFA, en el minuto 92, cuando la prórroga parecía ya un hecho irrebatible, incluso un premio a la resistencia durante una hora y media de Macedonia del Norte, el '9' lanzó el tiro ganador desde 25 metros que lo propone como aspirante a jugar el Mundial. Le quedan Portugal, Cristiano Ronaldo, Joao Félix, Bernardo Silva... El próximo martes y como visitante. Ante Italia, dos disparos a portería le bastaron a la selección número 67 del mundo, en el último ránking FIFA, o 34 de Europa para sortear la semifinal de su repesca y avanzar hacia el lugar más cercano que ha estado nunca de jugar un Mundial. Sí jugó la última Eurocopa. En cambio, en la clasificación para Rusia 2018, fue quinta de su grupo, que ganó España y en el que también compitió Italia, empatada entonces por otro gol de Trajkovski, en aquella ocasión en Turín (1-1), en octubre de 2017.

Más de cuatro años y medio después, su nombre resonó de nuevo como una pesadilla para Italia, a la que derribó con su vigésimo gol en 74 encuentros (cinco en 10 duelos en la actual ruta de clasificación para Qatar 2022), según las estadísticas oficiales de la UEFA, con el equipo nacional de su país. Con él debutó hace una década, a punto de cumplir los 19 años, en 2011, antes de iniciar un trasiego por varios equipos que lo ha dirigido ahora a Arabia Saudí, al Al Fayha, con el que firmó el pasado mercado de invierno por año y medio después de desvincularse del Mallorca, en el que no alcanzó las expectativas (un gol en 28 partidos) con las que llegó, precisamente, desde Palermo. «Es la ciudad que me hizo el hombre que soy ahora», recuerda el extremo, de 29 años. Aún en el recorrido de sus siguientes destinos, rememoraba goles que había marcado con la camiseta rosa del Palermo, en el que despuntó como no lo había hecho en ningún otro equipo, con 113 partidos, 20 goles y 16 asistencias, entre los cuatro cursos que jugó allí (dos en la Serie A y dos en la B), pero del que salió por una simple causa: el club, el US Cittá di Palermo, quebró en 2019.

Antes había jugado en el Zulte Waregem y el Malinas en Bélgica, además del Inter Zapresic croata. Después en el Mallorca y el Aalborg, aparte del Al Fayha. «Es una victoria a la italiana», admitió Blagoja Milesvki, el seleccionador de Macedonia del Norte, después del sonado triunfo, celebrado por miles de personas en Skopje, según recogía la prensa local desde el mismo momento en que el árbitro, el francés Clement Turpin, señaló el final del encuentro, un ejercicio defensivo de su equipo que apenas dispuso del 36 por ciento de la posesión, bloqueó 16 tiros de Italia y dio menos de la mitad de pases que su rival: 488 a 235. Pero demostró pegada: dos disparos, un gol. También la necesitará el próximo martes contra Portugal. Como a Eljif Elmas, el centrocampista de 22 años del Nápoles. Baja ante Italia, estará a disposición de su técnico para la final por una plaza en el Mundial. «Volverá y nos echará una mano», confirmó el seleccionador. «¿Si podemos vencer a Portugal? Sí. Ganaremos. Haremos todo lo posible para ganar... Y lo haremos», expresó el capitán, Stefan Ristovski, después de la hazaña de Trajkovski en Palermo. El Mundial 2022, la historia, aguarda a un solo partido.