Unión Latina se retira de la competición tras la acumulación de sanciones de su plantilla

El Unión Latina no volverá a jugar esta temporada en la categoría juvenil Segunda Regional Grupo A. El conjunto de Manacor formalizó este martes su retirada de la competición al no disponer de jugadores suficientes tras las duras sanciones que pesaban sobre el grueso de su plantilla. Los incidentes ocurridos en el partido Unión Latina-Madre Alberta del 5 de marzo, tal como informó Ultima Hora, se saldaron con más de 80 partidos de sanción para ocho jugadores del equipo local por sus graves insultos y amenazas al colegiado, que también hizo constar que el conjunto manacorí no presentó entrenador ni delegado y la persona que dijo representar al club compareció con claros síntomas de embriaguez.

Noticias relacionadas Una sanción ejemplar Más noticias relacionadas (1) El Unión Latina, que ya había protagonizado otro episodio de violencia en la tercera jornada ante el Felanitx B, solicitó el aplazamiento del encuentro del pasado fin de semana ante el Sóller B por «fuerza mayor», ya que apenas disponía de seis jugadores. Posponer el partido permitía al equipo disponer de un margen de maniobra para intentar reclutar nuevos efectivos, pero finalmente ayer dio a conocer su retirada de la competición sin concretar nuevas inscripciones. Consistorio El alcalde de Manacor, Miquel Oliver, mantuvo un encuentro con los responsables del Unión Latina para esclarecer lo ocurrido y para expresar su rechazo y el del Consistorio a cualquier actitud violenta. En la reunión los integrantes de la entidad expresaron su pesar por lo sucedido y fueron advertidos de que era innegociable el buen comportamiento para poder hacer uso de las instalaciones municipales. Tras la renuncia a seguir en competición, la FFIB ya otorga la victoria por 3-0 a todos los rivales del Unión Latina hasta final de temporada.