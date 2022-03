A los 52 años y 25 después de su último partido en Tercera División, Arturo Para Mir (Palma, 24-10-69) volvió a jugar y marcar en la máxima categoría del panorama autonómico. El fundador del Son Verí marcó el tanto del honor de su equipo (4-1) en su visita al Portmany, donde firmó un hito de longevidad. «No tenía pensado jugar esta temporada, pero me puse en forma y, ante las dificultades que se preveían, decidí hacerme ficha», explica Arturo Para, que tuvo minutos al tratarse de un desplazamiento entresemana en el que el equipo había tenido problemas para completar la convocatoria por las bajas y los compromisos laborales de varios efectivos de la plantilla.

No es el especialista del equipo desde los once metros, pero sus compañeros le brindaron la oportunidad de encargarse del lanzamiento. «En los entrenamientos se me dan bien, pero es verdad que seguramente no lo habría tirado yo si el marcador hubiera sido más ajustado. Se dio así y contento por marcar aunque para mí lo importante es ganar partidos», comenta.

Su posición habitual es la de lateral izquierdo, aunque el miércoles entró en el campo para situarse como pivote defensivo porque «sus hombres de banda eran muy rápidos». «No bebo, no fumo y procuro cuidarme porque si no sería imposible seguir en activo con más de 50 años», explica al mismo tiempo que valora la Tercera balear. «Cuando hablo con excompañeros dicen que antes había más nivel, pero ya solo por jugar en campos de tierra creo que técnicamente éramos un poco peores», relata entre risas. Después de haber jugado en el Arenal, el Sant Jordi o Ses Salines, entre otros, se podría decir que ha sido y lo es todo en el Son Verí, entidad que fundó desde la liga de empresas para dar el salto al fútbol federado en el que han ido encadenando ascensos en siete años desde la Tercera Regional a Tercera División siempre con suparticipación en el campo y fuera de él. «Limpio, pongo lavadoras, compro la ropa... todo lo que haga falta para ahorrar», explica. Responsable de una cadena de perfumerías en la Platja de Palma, compagina su trabajo con el día a día del club.

Ve complicada la salvación en una temporada atípica con siete descensos, pero aspira a seguir compitiendo hasta el final y en cuanto a su futuro en el verde dice que seguirá «hasta que el cuerpo aguante».