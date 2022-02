La FIFA y la UEFA han acordado este lunes suspender a las selecciones nacionales de Rusia y a los clubes rusos de todas las competiciones, por lo que el combinado masculino es excluido de la repesca y no estará en el Mundial de Catar, la selección femenina queda fuera de la Eurocopa de Inglaterra y el Spartak de Moscú, de la Liga Europa. «Tras las decisiones iniciales adoptadas por el Consejo de la FIFA y el Comité Ejecutivo de la UEFA, que preveían la adopción de medidas adicionales, la FIFA y la UEFA han decidido hoy conjuntamente que todos los equipos rusos, ya sean selecciones nacionales representativas o clubes de fútbol, queden suspendidos de su participación tanto en las competiciones de la FIFA como de la UEFA hasta nuevo aviso», informó este lunes la UEFA en un comunicado tras la reunión del Consejo de la FIFA y del Comité Ejecutivo de la UEFA. Además, el organismo rector del fútbol europeo se mostró «totalmente unido» y «plenamente solidario» con todas las personas afectadas por la ofensiva rusa en Ucrania.

«Ambos presidentes esperan que la situación en Ucrania mejore significativa y rápidamente para que el fútbol pueda volver a ser un vector de unidad y paz entre los pueblos», explicó. De esta manera, la selección masculina que dirige Valeri Karpin no podrá jugar las semifinales de la repesca para el Mundial, que debía disputar el próximo 24 de marzo ante Polonia. La Federación Polaca de Fútbol ya afirmó el sábado que se negaría a enfrentarse a los rusos por la situación en Ucrania. Posteriormente, Suecia y República Checa, enmarcados en la otra semifinal y cuyo ganador debía medirse con Rusia o Polonia, se unieron al combinado de Robert Lewandowski y también anunciaron que no jugarían contra Rusia. La decisión conjunta de la FIFA y la UEFA también atañe de lleno a la selección femenina, que no podrá jugar la Eurocopa, prevista para entre el 6 y el 31 de julio en Inglaterra, después de haberse impuesto en la repesca a Portugal. En este caso, la UEFA no anunció quién reemplazará a las rusas.

Tampoco aclaró qué sucederá con la eliminatoria de octavos de final de la Liga Europa que debían disputar el Leipzig y el Spartak de Moscú. Con la exclusión del equipo moscovita, los alemanes previsiblemente pasarán de manera directa a cuartos de final de la segunda competición continental. Antes de la suspensión definitiva de las selecciones y clubes rusos, la FIFA fue mucho más tibia el domingo al anunciar la cancelación de los partidos en Rusia, explicando que tendrían que jugarse en zona neutral, sin público, sin himno ni bandera. El Bureau del Consejo de la FIFA condenó entonces «el uso de la fuerza por parte de Rusia en su invasión de Ucrania» y pidió «que se restablezca urgentemente la paz y que se inicie de inmediato un diálogo constructivo».