La UEFA expulsa al Spartak de Moscú de la Liga Europa

La UEFA ha expulsado al club ruso Spartak Moscú de la Liga Europa, con lo que el RB Leipzig pasaría directamente a cuartos de final, según el diario alemán Bild. Los partidos entre el Leipzig y el Spartak se debían jugar el 10 y el 17 de marzo pero ahora, según el Bild, no se jugarán debido a la agresión rusa contra Ucrania.

El presidente del Leipzig, Oliver Mintzlaff, es citado por el diario con declaraciones en las que no confirma la suspensión pero asegura que parte de la base de que los partidos no se jugarán. «Estamos en conversaciones permanentes con la UEFA con respecto a los octavos de final. Partimos de la base de que los partidos no se jugarán», dijo Mitzlaff.

El domingo la UEFA había determinado que los equipos rusos no podrían jugar más partidos en su territorio y que deberían ser traslados a campo neutral.