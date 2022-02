La Real Sociedad se enfrenta este jueves al Real Betis, su bestia negra en la Copa del Rey, confiada en que la ventaja de contar con su público pueda hacer cambiar la tendencia para derrotar a los sevillanos y acceder a las semifinales del torneo. Los verdiblancos muestran en las últimas temporadas una querencia especial por el conjunto txuri urdin, quizás porque varias de las figuras béticas, Juanmi, Canales o Willian José, tienen pasado blanquiazul y están brillantes ante la Real. En la única edición de las últimas disputadas en la que no se interpuso el conjunto bético (2019-20) la Real Sociedad se proclamó campeón, mientras que el Betis dejó fuera al conjunto donostiarra el pasado año y hace tres temporadas.

Imanol Alguacil espera con todo al once andaluz, recupera a un Mikel Merino que no pudo jugar por sanción el último partido de liga contra el Getafe, algo que notó especialmente el equipo vasco, vuelven Aihen Muñoz y Martín Zubimendi y el centro del campo cuenta también con David Silva y Rafinha. El betis por su parte afronta el choque con las bajas de Germán Pezzella y Guido Rodríguez, que no han viajado.