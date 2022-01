El Real Madrid, con sendos dobletes de Karim Benzema y Vinicius, se reencontró con la victoria en LaLiga Santander al imponerse por 4-1 al Valencia, lo que obliga al Sevilla, su perseguidor, a no fallar este domingo contra el Getafe si no quiere que la ventaja del líder vuelva a ampliarse. Con esta victoria, el Real Madrid encara la Supercopa de España (se enfrentará el miércoles al Barcelona en semifinales) en cabeza de la tabla con ocho puntos de ventaja sobre el Sevilla, que, no obstante tiene dos partidos menos. El Betis, tercero, está a dieciséis; y el Atlético de Madrid, defensor del título, que se enfrentará al Villarreal este domingo, y el cuadro azulgrana a diecisiete.

Sacó adelante el partido el conjunto del italiano Carlo Ancelotti acompañado por la polémica generada por el penalti decretado por el colegiado Alejandro Hernández Hernández por una acción del paraguayo Omar Alderete ante el brasileño Casemiro, y que, transformado por el francés Karim Benzema, le allanó el camino. Hasta entonces el Real Madrid, salvo algún destello, como un disparo al larguero del croata Luka Modric, no había despejado las dudas generadas en este inicio de 2022, que quedaron más que palpables en el Alfonso Pérez ante el cuadro getafense e incluso en el compromiso copero contra el Alcoyano. El Valencia, con orden atrás, estaba sabiendo contener a los pupilos de Ancelotti. A partir del protestado penalti, que llegó justo antes del descanso (m.43), todo fue más fácil para el conjunto madridista, que pareció sentenciar el triunfo en el tramo inicial del segundo periodo con un doblete del brasileño Vinicius (m.52 y 61) en su regreso al equipo tras superar la COVID-19. No obstante, ni así pudo respirar tranquilo. El equipo de José Bordalás no se rindió y aprovechó la relajación madridista para meterse en el partido con otro penalti, del galo Ferland Mendy al brasileño Marcos André. El meta belga Thibaut Courtois paró el disparo de Gonçalo Guedes, pero el luso aprovechó el rechace para marcar de cabeza. Incluso el Valencia estuvo cerca de meter más presión, pero se quedó en el camino y un nuevo tanto final de Benzema, que ya suma 301 goles con la camiseta blanca, evitó más sustos al Real Madrid. Real Madrid: Courtois; Lucas (Nacho, min.87), Militao, Alaba, Mendy; Modric (Ceballos, min.70), Casemiro (Camavinga, min.71), Kroos; Asensio, Benzema (Isco, min.89) y Vinicius (Valverde, min.87). Valencia: Cillessen; Piccini (Rubén Iranzo, min.77), Diakhaby, Alderete, Gayà; Musah (Cheryshev, min.66), Wass, Guillamón, Helder Costa (Koindredi, min.66; Vallejo, min.83)); Maxi (Marcos André, min.66) y Guedes. Goles: 1 - 0, min.43, Benzema. 2 - 0, min.52, Vinicius. 3 - 0, min.61, Vinicius. 3 - 1, min.76, Guedes. 4 - 1, min.88, Benzema. -- Árbitro: Hernández Hernández (C.Las Palmas). Amonestó a Casemiro (min.14), Militao (min.26) y Mendy (min.76) por parte del Madrid. Y a (Piccini, min.51), Musah (min.58) y Cheryshev (min.84) en el Valencia.