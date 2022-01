El Mallorca busca ante el Levante el tercer triunfo a domicilio

El Mallorca, décimo quinto, 20 puntos, intentará este sábado sumar ante el Levante el tercer triunfo de la temporada como visitante tras las victorias en Mendizorroza y el Wanda Metropolitano frente al Deportivo Alavés (0-1) y Atlético de Madrid (1-2), respectivamente. La visita al campo del colista de LaLiga llega tras dos derrotas seguidas del equipo balear -Granada y FC Barcelona- que le han situado a tan solo cuatro puntos del descenso, zona que marca el Alavés, y después de vencer al Eibar en la Copa del Rey.

El alta del japonés Take Kubo y la baja del surcoreano Kang-in Lee son las principales novedades en la lista de convocados del Mallorca para el partido ante el Levante UD correspondiente a la vigésima jornada de LaLiga que se disputará este sábado en el Estadio Ciudad de Valencia. Kubo vuelve al equipo tras causar baja la pasada jornada ante el FC Barcelona en Son Moix, y Kang-in no forma parte de la convocatoria por motivos que el club no ha hecho oficial.

Tampoco estarán ante el Levante el centrocampista Dani Rodríguez, quien cumple un partido de sanción por acumulación de amonestaciones, y el delantero Ángel Rodríguez. Otro futbolista que vuelven a la lista de citados para viajar a Valencia es el delantero estadounidense Matthew Hoppe tras varias semana de baja por lesión. Los jugadores citados por el técnico Luis García Plaza son: Manolo Reina, Leo Román, Ferrán Quetglas (porteros); Martin Valjent, Franco Russo, Aleksandar Sedlar, Josep Gayà, Brian Oliván, Jaume Costa, Pablo Maffeo, Joan Sastre (defensas). También forman parte de la lista: Salva Sevilla, Ruiz De Galarreta, Jordi Mboula, Rodrigo Battaglia, Antonio Sánchez, Javi Llabrés (centrocampistas), y Abdón Prats, Fer Niño, Amath Ndiaye, Mathew Hoppe, Take Kubo, Tomás Giaquinto (delanteros).