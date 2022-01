Rafel Palou: «Llegamos al Centenario en una situación muy estable»

Rafel Palou es el presidente del Constància, club que el 2 de diciembre de 2022 cumplirá cien años. Durante esta temporada los actos se irán sucediendo uno tras otro hasta llegar a esa fecha tan especial.

—¿Qué hoja de ruta seguirán durante estos meses para celebrar el centenario del Constància?



—Hemos creado una comisión para ir llevado a cabo un acto cada mes. Hay algunos cerrados y otros en vías de concretarlos. Empezamos el día 2 de diciembre junto a los exfutbolistas del club que llegaron a Primera y también este mes colgamos la bandera del Centenario en el estadio. A partir de ahí se irán sucediendo uno tras otro durante el 2022.

—¿Cuál es la filosofía en la que se basan para organizar este Centenario?



—Tratamos de dar protagonista a las personas que han hecho grande este club. Queremos hacer un encuentro con exjugadores que han militado en la entidad desde el año 60, pasando por entrenadores y presidentes. Queremos reconocer también a las empresas que nos ayudan a subsistir sin olvidar nuestro fútbol base.

—¿Qué significa para usted presidir el club en este año tan especial para la entidad?



—Es una satisfacción. Soy de Inca y es un orgullo para mí y la directiva que he reunido.

—¿Cuál es la fotografía del Constància actual a las puertas de cumpleaños número cien?



—El Constància como club está en un buen momento. Tenemos equipos del fútbol base en las mejores categorías de la Isla, tratamos de dar cabida todos los que quieren venir a jugar. Respecto al primer equipo está consolidado en la categoría. El club disfruta de buena salud y llegamos al Centenario en una situación muy estable.

—Económicamente ustedes tomaron el control del club en una situación difícil. ¿Han conseguido sufragar la deuda?



—Cuando empezamos había una deuda muy importante en el club y tras estos años hemos conseguido sanearlo y vamos hacia adelante. No hay superávit porque es complicado sacar el presupuesto cada curso, pero al menos no hay deuda.

—¿Inca sigue sintiéndose orgullosa de tener a un club con el prestigio del Constància?



—Por lo que yo veo sí, pero a la gente aquí como en cualquier otro lugar le cuesta venir al campo. Pero en la localidad muchos ciudadanos lo ve como algo suyo. Ahora con motivo del Centenario muchos vecinos me dice que tiene recuerdos del club de años atrás o que tuvo una vinculación con la entidad.

—¿Podrá verse a corto o medio plazo al Constància otra vez en categorías superiores a la Tercera División?



—Es complicado, no cerramos ninguna puerta, pero hoy en día no es fácil porque para tener un equipo en categorías superiores supone muchos cambios en plantilla y presupuesto. La realidad es que la Isla tampoco da para tener muchos equipos en categorías superiores porque entonces deberían venir jugadores de la península y eso eleva los costes en sueldos y viviendas. El presente ahora es estar en Tercera y luchar para mantenernos y si es posible estar arriba. Y eso que es sencillo de decir no es fácil tampoco.

—¿Cuánta gente puede mover el Constància desde el primer equipo al último de las categorías de fútbol base?



—Hay unos 500 jugadores federados, más los técnicos y las familias es mucha gente. Si no fuera por toda la directiva que cada uno tiene un área de trabajo sería imposible, solo de administración ya es una locura.

—Uno de los grandes valores del Constància es el entrenador y director deportivo, Guillem Llaneras. ¿Qué supone poder disponer de un preparador de su nivel en un club como el Constància?



—Es su séptima temporada con nosotros y estamos muy contentos con él. Ha entendido siempre la realidad del club y ha mostrado su predisposición a ir adaptándose a ella. Nos aporta mucho y su adaptación es increíble. Es muy difícil de encontrar un técnico de su valía.

—¿Los futbolistas del primer equipo saben también lo que supone defender ese escudo?



—Así es. Todos son conscientes de dónde vienen. Somos una entidad histórica y ellos lo saben. De hecho esa es la gran motivación porque ahora desde el punto de vista económico no son los años anteriores.

—¿El Dijous B del 2022 se celebrará algún acto central?



—Estamos en ello y valorando varias opciones.