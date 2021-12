Ha ganado títulos, disputado Mundiales y Eurocopas y coleccionado reconocimientos, pero que el polideportivo en el que jugaba y hacía educación física lleve su nombre convirtió el día de ayer en el «premio más especial» de Virginia Torrecilla. El polideportivo de Son Servera ya luce con su nueva denominación en homenaje a la futbolista internacional del Atlético de Madrid, que vivió una jornada muy emotiva acompañda por los suyos.

«Esto es un sueño, jamás pensé conseguir algo tan bonito. He recibido muchos premios, pero, sin duda, este es el más especial», aseguró Virginia Torrecilla, que tuvo palabras de agradecimiento a sus vecinos por el reconocimiento y por el cariño recibido tras serle diagnosticado un cáncer que ahora ya forma parte del pasado. «Gracias a los que me han apoyado porque han sido el impulso para seguir luchando y gracias de todo corazón a los que han hecho que mi familia se sienta tan querida en los momentos difíciles. Gracias por no dejarnos caer y sacarnos una sonrisa cuando nos encontrábamos por la calle», expresó la internacional, que sigue con su proceso de readaptación a la alta competición sin ponerse plazos para su redebut.

Junto a su padre Juan y su madre María.

Resiliencia

La alcaldesa de Son Servera, Natalia Troya, subrayó el cambio de nombre del polideportivo, además de por la carrera profesional de la jugadora, como «reconocimiento a la actitud, la resiliencia y el modelo de superación» que representa Virginia Torrecilla para los más jóvenes y para las mujeres precisamente en un año en el que se cumple el 25 aniversario de la fundación del primer equipo femenino de la localidad.

En la misma línea se pronunció la presidenta del Consell, Catalina Cladera, que incidió en que la denominación de la instalación «fomenta la igualdad» y supone que Torrecilla sea un «referente» cuando «las mujeres siempre lo hemos tenido más difícil».