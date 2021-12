Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, admitió que su equipo tuvo que «sufrir más de los deseado» para eliminar al Andratx, de Segunda RFEF, en la tanda de penaltis después de que el periodo reglamentario finalizara con empate 1-1. «El campo, las medidas... son un tipo de condicionantes que evidentemente beneficia al equipo de casa y perjudica al visitante, en este caso nosotros. Hemos tenido que adaptarnos para conseguir el objetivo. Sufrimos más de lo que hubiésemos querido tras los 120 minutos, pero así es el formato de Copa que existe y tenemos que adaptarnos», señaló Lopetegui en conferencia de prensa. El técnico del conjunto sevillista añadió que la superficie de césped sintético del campo de sa Plana ha afectado «muchísimo a los jugadores porque no están acostumbrados».

«Hemos hecho un esfuerzo importante, con daños colaterales, como la lesión de Oliver (Torres), que mañana (jueves) será observado por los médicos", indicó. Lopetegui recordó que el Andratx elimino "a un Segunda" (El Real Oviedo). "Sufrimos más de los deseado ante un equipo que aquí se hace fuerte. Tienen sus bazas su estrategia y no es sencillo jugar contra este tipo de rivales. La clave era lógicamente no conceder, y hemos concedido cuando mejor estábamos", explicó. En entrenador guipuzcoano se refirió, también, "a las dificultades" que está teniendo su equipo debido a "un calendario tremendo y a los pocos efectivos que tenemos (por las lesiones)". "El sábado tenemos un partido muy importante (ante el Atlético de Madrid, que no ha jugado entre semana. Nos va a obligar a hacer un gran esfuerzo y lo vamos a necesitar", remarcó Julen Lopetegui.