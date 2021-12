El mapa televisivo del fútbol va a cambiar de forma considerable con respecto a lo que todos conocemos. Los aficionados podían seguir hasta ahora a su equipo favorito en Movistar u Orange, pero desde la temporada 2022-2023 además de Movistar + entra en juego DAZN. Dónde podrá seguirse la jornada de LaLiga y todas las competiciones europeas.

LaLiga ha adjudicado los derechos de la principal competición del fútbol nacional a Telefónica y a DAZN, y por esta razón la compañía telefónica ha experimentado en la jornada de hoy subidas del 3 por ciento en el parqué madrileño. El acuerdo de LaLiga Santander con las operadoras privadas es de cinco partidos por jornada cada una. La patronal vendió estos derechos hasta 2027 por 4.950 millones de euros.

A expensas del acuerdo de Telefónica con otros interesados en no quedarse del todo descolgados del negocio televisivo del fútbol, tanto Movistar como DAZN van a televisar 18 partidos de Real Madrid y Barcelona, más un Clásico. Además de eso Movistar ofrecerá a sus clientes tres jornadas completas, en las que Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid se enfrenten a alguno de los seis primeros clasificados de la pasada temporada o contra Sevilla, Valencia, Athletic o Betis si estos tres equipos no están en el grupo de los seis primeros. No obstante, ni Telefónica ni DAZN podrán televisar la ida y la vuelta de estos enfrentamientos.

Cómo saber quién dará qué. Las dos compañías escogerán alternativamente los partidos de cada jornada. Además, no pueden superar ese límite establecido, y Movistar y DAZN se repartirán la primera elección de cada jornada de forma alternativa.